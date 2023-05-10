Хишир про 1:6 от «Каролины»: «Нужно извлечь из этого урок. Нет времени жалеть себя. Теперь мы должны сыграть наш лучший матч в году»

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Нико Хишир Хоккей

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир высказался после поражения от «Каролины».

«Девилс» проиграли «Харрикейнс» (1:6) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-3). 

«Нью-Джерси» пропустил 5 или более голов в трех из четырех игр серии. Всего клуб пропустил 21 шайбу от «Каролины» в этом плей-офф.

«Это неприемлемо. У нас шла игра, забили гол, и на скамейке стало тихо, они заставили нас заплатить очень быстро.

Нужно извлечь из этого урок, мы не можем позволить этому случиться снова.

Теперь мы должны сыграть наш лучший матч в году. Мы должны держаться вместе, не допускать ошибок, у нас нет времени жалеть себя», – сказал Хишир.

«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» (6:1), забив 5 голов за 12 минут. «Кейнс» ведут 3-1 в серии

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2 комментария

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Гражданин товарищ барин
Чувак, теперь вы должны не один лучший матч сыграть, а целых три. На мой взгляд, уже ясно с исходом серии. Каролина это вам не копы, это бультерьеры, почуявшие запах крови.
Так что, до свидания. А Палата жаль, хорошо себя проявил, только этого мало.
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+1
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RealFlector
лучший матч это когда 7-й в серии. а сыграть 3 лучших - бывало, конечно, в плове такое, но вам такое не по зубам.
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