Хишир про 1:6 от «Каролины»: «Нужно извлечь из этого урок. Нет времени жалеть себя. Теперь мы должны сыграть наш лучший матч в году»

Капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир высказался после поражения от «Каролины».

«Девилс» проиграли «Харрикейнс» (1:6) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-3).

«Нью-Джерси» пропустил 5 или более голов в трех из четырех игр серии. Всего клуб пропустил 21 шайбу от «Каролины» в этом плей-офф.

«Это неприемлемо. У нас шла игра, забили гол, и на скамейке стало тихо, они заставили нас заплатить очень быстро.

Нужно извлечь из этого урок, мы не можем позволить этому случиться снова.

Теперь мы должны сыграть наш лучший матч в году. Мы должны держаться вместе, не допускать ошибок, у нас нет времени жалеть себя», – сказал .

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