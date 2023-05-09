Зарипов навестил 97-летнего ветерана ВОВ Комлева: «Он поддерживает «Ак Барс» и смотрит все матчи на протяжении многих лет»

Данис Зарипов навестил 97-летнего ветерана Алексея Комлева.

Встреча прошла в преддверии Дня Победы.

« навестил 97-летнего Алексея Комлева – ветерана Великой Отечественной войны и преданного болельщика «Ак Барса».

Алексей Николаевич на протяжении многих лет поддерживает команду и смотрит все матчи.

Данис Зарипов поздравил ветерана с наступающим Днем Победы и поблагодарил за поддержку», – говорится в сообщении « ».

Фото: t.me/hc_akbars