Зарипов навестил 97-летнего ветерана ВОВ Комлева: «Он поддерживает «Ак Барс» и смотрит все матчи на протяжении многих лет»

Теги Ак Барс болельщики Данис Зарипов фото КХЛ Хоккей

Данис Зарипов навестил 97-летнего ветерана Алексея Комлева.

Встреча прошла в преддверии Дня Победы.

«Данис Зарипов навестил 97-летнего Алексея Комлева – ветерана Великой Отечественной войны и преданного болельщика «Ак Барса».

Алексей Николаевич на протяжении многих лет поддерживает команду и смотрит все матчи.

Данис Зарипов поздравил ветерана с наступающим Днем Победы и поблагодарил за поддержку», – говорится в сообщении «Ак Барса».

Фото: t.me/hc_akbars

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5 комментариев

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Bashibuzuck
Представители Ак Барса каждый год к нему ходят, молодцы. Алексею Комлеву здоровья
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Руслан Х
Респект и уважуха.✊🏻
+11
0
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Tina
Хорошая традиция У Барсов.
Ветерану здоровья и низкий поклон.
+1
0
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flash166
Боевой дед, здоровья
0
0
0
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