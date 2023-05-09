Зарипов навестил 97-летнего ветерана ВОВ Комлева: «Он поддерживает «Ак Барс» и смотрит все матчи на протяжении многих лет»
Данис Зарипов навестил 97-летнего ветерана Алексея Комлева.
Встреча прошла в преддверии Дня Победы.
«Данис Зарипов навестил 97-летнего Алексея Комлева – ветерана Великой Отечественной войны и преданного болельщика «Ак Барса».
Алексей Николаевич на протяжении многих лет поддерживает команду и смотрит все матчи.
Данис Зарипов поздравил ветерана с наступающим Днем Победы и поблагодарил за поддержку», – говорится в сообщении «Ак Барса».
Фото: t.me/hc_akbars
Ветерану здоровья и низкий поклон.