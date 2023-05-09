Порядин о Дне Победы: «Спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам, благодаря им мы играем в хоккей. В такой день выходить в свитере сборной России – большая честь»

Павел Порядин высказался о победе в матче против сборной Беларуси.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«От матча остались очень хорошие эмоции. Нас во всех городах хорошо поддерживают, в Красноярске – тем более, потому что такой большой хоккей приехал в город, и нам очень хотелось порадовать болельщиков. Сегодня был большой праздник, и я думаю, что он получился.

Сегодня особенный день, День Победы, он дорогого стоит, мы должны сказать спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам. В такой день выходить на лед в свитере сборной России – большая честь. И хотя хоккей – это игра, но благодаря им мы в него играем.

Нам было важно победить после поражения. Мы разобрали свои ошибки и сегодня начали с чистого листа, забросили две хорошие шайбы, но потом соперники одну отыграли. Хорошо, что забросили в конце первого периода еще одну, и уже потом было чуть попроще», – сказал нападающий «России 25» Порядин.