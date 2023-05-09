Порядин о Дне Победы: «Спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам, благодаря им мы играем в хоккей. В такой день выходить в свитере сборной России – большая честь»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Павел Порядин ТАСС сборная России U25 Хоккей

Павел Порядин высказался о победе в матче против сборной Беларуси.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«От матча остались очень хорошие эмоции. Нас во всех городах хорошо поддерживают, в Красноярске – тем более, потому что такой большой хоккей приехал в город, и нам очень хотелось порадовать болельщиков. Сегодня был большой праздник, и я думаю, что он получился.

Сегодня особенный день, День Победы, он дорогого стоит, мы должны сказать спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам. В такой день выходить на лед в свитере сборной России – большая честь. И хотя хоккей – это игра, но благодаря им мы в него играем.

Нам было важно победить после поражения. Мы разобрали свои ошибки и сегодня начали с чистого листа, забросили две хорошие шайбы, но потом соперники одну отыграли. Хорошо, что забросили в конце первого периода еще одну, и уже потом было чуть попроще», – сказал нападающий «России 25» Порядин.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Молодец, зам. полит с финскими корнями, под псевдонимом «Йосе Марино» одобряет !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ромарио163
Ответ jonnysilverhand01
Молодец, зам. полит с финскими корнями, под псевдонимом «Йосе Марино» одобряет !
Так он ему похоже, текст и надиктовывал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий