Билялетдинов о проигрыше в финале: «Ак Барс» играл достойно – не повезло. Любой труд надо ценить, вторым местом нельзя пренебрегать»

Теги Ак Барс ЦСКА Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями после поражения в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс» уступил ЦСКА (2:3, 3-4 в серии) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Никакого траура нет. Команда играла достойно, показала свой характер. Есть вопросы, над которыми мы должны поработать.

Команда весь сезон работала и выполняла наши установки. Меня это очень радует. Я им благодарен.

Забивать надо вовремя, но нельзя пропускать. Это финал – тут все бывает. К сожалению, нам не повезло.

– Чем удивил Сергей Федоров?

– Не знаю по поводу удивления, но я вижу, что человек работает и работает неплохо. Только хорошие слова в его адрес.

– Вы остаетесь?

– Думаю, пока нет смысла об этом говорить. Желание работать у меня всегда есть, но и отдохнуть желание есть.

– Какие чувства испытывали, когда Морозов вешал на вас медаль?

– Любой труд надо ценить. Второе место – почему нет, ребята показали хороший результат. Нельзя этим пренебрегать.

Я предлагал Данису Зарипову встать со мной на тренерскую скамейку, но он принял другое решение, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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31 комментарий

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Игорь Игорев
Билл, спасибо! Интрига - это тот интерес, который ты подогревал в этой холодной лиге до конца. А для Сечина и его отпрысков финал позже будет.
+27
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Альфред Салахов
Достойный человек, достойные слова)))
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Олег
Хайдарыч,ты зделал много, для клуба.
Дойти да финала, дорогого стоит....
Только УВАЖЕНИЕ!!!
+15
-2
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Tina
Хайдярович Вы отличный тренер. Спасибо что согласились принять в середине сезона такую команду - в разобранном виде и привели её в финал, а в финале дошли до 7й игры. Здоровья Вам и всего самого хорошего!!!
+10
-1
+9
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Кеша
Спасибо Зинатулла Хайдарович за огненный фантастический финал ! За короткий отрезок времени , Вы , как настоящая легенда , тренер высшего пилотажа поставили игру команде ! Вы никогда не отзываетесь о сопернике плохо - это признак профессионализма и дань уважения коллегам . Вы подарили жителям Татарстана фееричный плей офф! Вам не за что стыдиться ! Вы взошли на вершину хоккейного мастерства с командой ! Но хоккей это спорт! И победил сильнейший . Возможно , где -то не повезло . Но это уже история , а история не имеет сослагательного наклонения . Спасибо , что радуете нейтральных болельщиков своим трудом , интеллектом и здравием !
+9
0
+9
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Rudenzik
То, что Ак Барс дошёл до финала полностью заслуга Билялетдинова, уважение
+7
0
+7
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Александр Сабреков
До сих пор не могу отойти. Очень обидные голы пропустили. Но это игра. Ак Барс играл здорово, в первую очередь благодаря ЗХБ.
+8
-2
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Tina
Ответ Сергей Бакин
в Сочи тоже не повезло?
Я уже писала может быть не прочитали. Тренерство в Сочи Билу навязали он согласился только после того как его вызвали на "ковёр". Команду он сам не комплектовал играл с теме кого дали сверху, вот и результат
+6
-1
+5
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ee5@ya.ru
Ответ Кеша
Спасибо Зинатулла Хайдарович за огненный фантастический финал ! За короткий отрезок времени , Вы , как настоящая легенда , тренер высшего пилотажа поставили игру команде ! Вы никогда не отзываетесь о сопернике плохо - это признак профессионализма и дань уважения коллегам . Вы подарили жителям Татарстана фееричный плей офф! Вам не за что стыдиться ! Вы взошли на вершину хоккейного мастерства с командой ! Но хоккей это спорт! И победил сильнейший . Возможно , где -то не повезло . Но это уже история , а история не имеет сослагательного наклонения . Спасибо , что радуете нейтральных болельщиков своим трудом , интеллектом и здравием !
Прекрасные слова. Спасибо. Финал просто огонь!
+2
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Golfimbyl
Ответ Игорь Игорев
Билл, спасибо! Интрига - это тот интерес, который ты подогревал в этой холодной лиге до конца. А для Сечина и его отпрысков финал позже будет.
Ну сейчас то зачем сечинова опоминаться ? Играли все достойно очень крутой финальный матч, но победили по делу, признайте это уже! Достойно проигрывать тоже нужно уметь !
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jonnysilverhand01
Ответ Игорь Игорев
Билл, спасибо! Интрига - это тот интерес, который ты подогревал в этой холодной лиге до конца. А для Сечина и его отпрысков финал позже будет.
Согласен на 1000%
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Константин
В честь Билялетдинова надо улицу в Казани назвать!!!
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Олег
Ребята за минусуйте шезофреника невского.
Надоело эти бредни читать...
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Сергей Бакин
Ответ Игорь Игорев
Билл, спасибо! Интрига - это тот интерес, который ты подогревал в этой холодной лиге до конца. А для Сечина и его отпрысков финал позже будет.
за что спасибо? подумай Игореша)) отпусти стакан и думай что пишешь
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мик джагер
Про вратарей говорили с самого начала сезона....Они то и есть самое слабое звено....
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Bulat89
Этот состав не Бил собирал,есть игроки не потянувшие плей-офф.
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Tina
Ответ Angryslon
"...Команду он сам не комплектовал играл с теме кого дали..." Т.е., если бы он сам собирал состав на ОИ, то из НХЛ игроков мы бы не увидели? Так получается? Женщина, что ты несёшь?
НХЛ сдесь не причём из КХЛ небыло тех с кем он хотел работать. Я не несу об этом спустя какое-то время писали многие, если они лгут то......
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Bulat89
Ответ Александр Невский
Это ваше максимум для Акбарса , нет места Акбарсу на первом месте. Мы жители набережных Челнов за ЦСКА .
Говорит за себя,а не мы.
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Константин
Ответ Александр Невский
Это ваше максимум для Акбарса , нет места Акбарсу на первом месте. Мы жители набережных Челнов за ЦСКА .
Мне кажется ты такой один)))
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Казань АК БАРС
Ответ Александр Невский
Это ваше максимум для Акбарса , нет места Акбарсу на первом месте. Мы жители набережных Челнов за ЦСКА .
С какого перепугу ты с Наб. Челнов, омский петух!
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