Билялетдинов о проигрыше в финале: «Ак Барс» играл достойно – не повезло. Любой труд надо ценить, вторым местом нельзя пренебрегать»

Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями после поражения в финале Кубка Гагарина.

«Ак Барс» уступил (2:3, 3-4 в серии) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Никакого траура нет. Команда играла достойно, показала свой характер. Есть вопросы, над которыми мы должны поработать.

Команда весь сезон работала и выполняла наши установки. Меня это очень радует. Я им благодарен.

Забивать надо вовремя, но нельзя пропускать. Это финал – тут все бывает. К сожалению, нам не повезло.

– Чем удивил ?

– Не знаю по поводу удивления, но я вижу, что человек работает и работает неплохо. Только хорошие слова в его адрес.

– Вы остаетесь?

– Думаю, пока нет смысла об этом говорить. Желание работать у меня всегда есть, но и отдохнуть желание есть.

– Какие чувства испытывали, когда Морозов вешал на вас медаль?

– Любой труд надо ценить. Второе место – почему нет, ребята показали хороший результат. Нельзя этим пренебрегать.

Я предлагал встать со мной на тренерскую скамейку, но он принял другое решение, – сказал главный тренер « ».