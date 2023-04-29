Билялетдинов о проигрыше в финале: «Ак Барс» играл достойно – не повезло. Любой труд надо ценить, вторым местом нельзя пренебрегать»
Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями после поражения в финале Кубка Гагарина.
«Ак Барс» уступил ЦСКА (2:3, 3-4 в серии) в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина.
– Никакого траура нет. Команда играла достойно, показала свой характер. Есть вопросы, над которыми мы должны поработать.
Команда весь сезон работала и выполняла наши установки. Меня это очень радует. Я им благодарен.
Забивать надо вовремя, но нельзя пропускать. Это финал – тут все бывает. К сожалению, нам не повезло.
– Чем удивил Сергей Федоров?
– Не знаю по поводу удивления, но я вижу, что человек работает и работает неплохо. Только хорошие слова в его адрес.
– Вы остаетесь?
– Думаю, пока нет смысла об этом говорить. Желание работать у меня всегда есть, но и отдохнуть желание есть.
– Какие чувства испытывали, когда Морозов вешал на вас медаль?
– Любой труд надо ценить. Второе место – почему нет, ребята показали хороший результат. Нельзя этим пренебрегать.
Я предлагал Данису Зарипову встать со мной на тренерскую скамейку, но он принял другое решение, – сказал главный тренер «Ак Барса».
Дойти да финала, дорогого стоит....
Только УВАЖЕНИЕ!!!
Надоело эти бредни читать...