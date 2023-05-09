Тренер «Эдмонтона» об 1:5 от «Вегаса»: «Мы побеждаем и проигрываем как команда. Это не вопрос индивидуальностей»
Тренер «Эдмонтона» не стал обсуждать игру лидеров после поражения от «Вегаса».
«Ойлерс» проиграли «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2).
Форварды канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остались без очков и заработали по «минус 2».
«Мы побеждаем как команда. И проигрываем тоже как команда. Это не вопрос индивидуальностей.
Я постоянно возвращаюсь к этому. Мы все можем играть намного лучше», – сказал Джей Вудкрофт.
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