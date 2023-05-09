Тренер «Эдмонтона» об 1:5 от «Вегаса»: «Мы побеждаем и проигрываем как команда. Это не вопрос индивидуальностей»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Джей Вудкрофт Хоккей

Тренер «Эдмонтона» не стал обсуждать игру лидеров после поражения от «Вегаса».

«Ойлерс» проиграли «Голден Найтс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 1-2). 

Форварды канадского клуба Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль остались без очков и заработали по «минус 2». 

«Мы побеждаем как команда. И проигрываем тоже как команда. Это не вопрос индивидуальностей.

Я постоянно возвращаюсь к этому. Мы все можем играть намного лучше», – сказал Джей Вудкрофт

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Демид Котов
Тяжело играть когда у тебя в команде играют только Драйзайтель и МакДевид. А если и они ничего не сделали, так все..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий