Защитник «Амбри-Пиотты» Хайм подписал контракт с «Сент-Луисом». Он набрал 31 балл в 41 матче чемпионата Швейцарии

Андре Хайм перешел в «Сент-Луис».

«Блюз» объявили о подписании однолетнего соглашения с 25-летним швейцарским защитником.

Андре Хайм провел минувший сезон в составе «Амбри-Пиотты».

Хоккеист набрал 31 (12+19) балл за результативность при полезности «плюс 10» в 41 матче регулярного чемпионата Швейцарии.

В общей сложности в швейцарском чемпионате Хайм сыграл 262 игры и записал на свой счет 101 (36+65) балл за результативность.