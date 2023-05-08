Защитник «Амбри-Пиотты» Хайм подписал контракт с «Сент-Луисом». Он набрал 31 балл в 41 матче чемпионата Швейцарии
Андре Хайм перешел в «Сент-Луис».
«Блюз» объявили о подписании однолетнего соглашения с 25-летним швейцарским защитником.
Андре Хайм провел минувший сезон в составе «Амбри-Пиотты».
Хоккеист набрал 31 (12+19) балл за результативность при полезности «плюс 10» в 41 матче регулярного чемпионата Швейцарии.
В общей сложности в швейцарском чемпионате Хайм сыграл 262 игры и записал на свой счет 101 (36+65) балл за результативность.
1 комментарий