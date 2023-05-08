Защитник «Амбри-Пиотты» Хайм подписал контракт с «Сент-Луисом». Он набрал 31 балл в 41 матче чемпионата Швейцарии

Теги переходы Сент-Луис НХЛ Амбри-Пиотта чемпионат Швейцарии Андре Хайм Хоккей

Андре Хайм перешел в «Сент-Луис».

«Блюз» объявили о подписании однолетнего соглашения с 25-летним швейцарским защитником.

Андре Хайм провел минувший сезон в составе «Амбри-Пиотты».

Хоккеист набрал 31 (12+19) балл за результативность при полезности «плюс 10» в 41 матче регулярного чемпионата Швейцарии.

В общей сложности в швейцарском чемпионате Хайм сыграл 262 игры и записал на свой счет 101 (36+65) балл за результативность.

1 комментарий

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Демид Котов
Довольно специфичный выбор, но вроде для защитника нормально.
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