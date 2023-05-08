«Чайка» провела чемпионский парад в честь победы в Кубке Харламова. Игроки проехали на двухэтажном автобусе и ретромобилях по Нижнему Новгороду

В Нижнем Новгороде состоялся чемпионский парад «Чайки».

Хоккеисты молодежной команды отпраздновали на улицах города победу в розыгрыше Кубка Харламова.

« » обыграла «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2 в серии.

Отмечается, что хоккеисты и тренеры «Чайки» проехали на двухэтажном автобусе и в ретромобилях от арены через Музей «ГАЗа», Ярмарку, Стрелку и Кремль.

На улице Большой Покровской команда встретилась с многочисленными болельщиками.

Фото: телеграм-канал «Торпедо»