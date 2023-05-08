«Чайка» провела чемпионский парад в честь победы в Кубке Харламова. Игроки проехали на двухэтажном автобусе и ретромобилях по Нижнему Новгороду
В Нижнем Новгороде состоялся чемпионский парад «Чайки».
Хоккеисты молодежной команды «Торпедо» отпраздновали на улицах города победу в розыгрыше Кубка Харламова.
«Чайка» обыграла «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2 в серии.
Отмечается, что хоккеисты и тренеры «Чайки» проехали на двухэтажном автобусе и в ретромобилях от арены через Музей «ГАЗа», Ярмарку, Стрелку и Кремль.
На улице Большой Покровской команда встретилась с многочисленными болельщиками.
Фото: телеграм-канал «Торпедо»
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