«Чайка» провела чемпионский парад в честь победы в Кубке Харламова. Игроки проехали на двухэтажном автобусе и ретромобилях по Нижнему Новгороду

Теги Торпедо фото МХЛ Чайка Кубок Харламова Хоккей

В Нижнем Новгороде состоялся чемпионский парад «Чайки».

Хоккеисты молодежной команды «Торпедо» отпраздновали на улицах города победу в розыгрыше Кубка Харламова.

«Чайка» обыграла «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2 в серии.

Отмечается, что хоккеисты и тренеры «Чайки» проехали на двухэтажном автобусе и в ретромобилях от арены через Музей «ГАЗа», Ярмарку, Стрелку и Кремль.

На улице Большой Покровской команда встретилась с многочисленными болельщиками.

Фото: телеграм-канал «Торпедо»

4 комментария

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Дмитрий Пузырёв
Ребята молодцы! Принесли радость родному городу, спасибо им!..
+6
0
+6
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ARAMIS777
Ответ Дмитрий Пузырёв
Ребята молодцы! Принесли радость родному городу, спасибо им!..
Приветствую Дим! Прими мои поздравления.
+2
0
+2
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Dundee
Было круто. Спасибо парни за праздник 🔥✊
+1
0
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Раменки за Динамо
Какой контраст с приездом хоккейного ЦСКА на футбольный матч одноклубников.
0
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