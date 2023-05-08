СКА интересен экс-вратарь «Автомобилиста» Маттссон. Подъяпольский может покинуть клуб

Теги СКА Автомобилист возможные переходы КХЛ Юхан Маттссон Владислав Подъяпольский Хоккей

Юхан Маттссон может перейти в СКА.

Петербургский клуб заинтересован в переходе шведского вратаря, выступавшего за «Автомобилист» в прошлом сезоне, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Хайруллин также отмечает, что Владислав Подъяпольский, вероятно, покинет СКА. Питерцы выменяли голкипера по ходу минувшего сезона у «Северстали».

Юхан Маттссон провел 30 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,9% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 1,37 шайбы и отражая 95,4% бросков.

19 комментариев

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Savardus
Бессмысленный и бездушный пылесос продолжает работать.

А через полгода что, и от этого вратаря откажетесь?

Я искренне не понимаю, как можно в нынешних реалиях болеть за сосисок. Команда просто занимается рейдерством в рамках КХЛ.

Радостно, при этом, что и танкингом заниматься не забывает.
+32
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AlexJohns
Являюсь болельщиком СКА уже лет 20, с начала 2000х. В то время команда, конечно, была совсем другой. Помню, как Борис Михайлов, который некоторое время был главным тренером СКА, говорил в интервью: "Мы довольны, все хорошо. Главное - зарплату вовремя платят. Грех на что-то жаловаться". Тогда команда стандартно занимала 13-14 места по ходу регулярки. Но тогда был хоккей! Что же творится сейчас? Вложена куча денег, хоккеистов "перемалывают" и "выплевывают". А где хоккей?????
+25
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+25
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oldgordon
Не так давно Ротенберг заявлял, что клуб будет строить систему и ориентироваться на воспитанников системы СКА, а сейчас гребут всех подряд
+6
0
+6
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RoyJones
Ответ Savardus
Бессмысленный и бездушный пылесос продолжает работать. А через полгода что, и от этого вратаря откажетесь? Я искренне не понимаю, как можно в нынешних реалиях болеть за сосисок. Команда просто занимается рейдерством в рамках КХЛ. Радостно, при этом, что и танкингом заниматься не забывает.
Полностью согласен. Самый настоящий цирк.
+6
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+6
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Xell
Кто еще не интересен Ска? Наверное я))
+5
-2
+3
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mynicipal
Подьяпольского зачем брали и зачем подписывали?
+2
0
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Nick Crosier
Цель СКА- это бесконечно собирать всех игроков, выдергимать у других команд лидеров,чтобы не было конкуренции, И тогда может как то удастся взять Кубок.
+2
0
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Волька-ибн-Алёша
Сергей Резников насторожился
+1
0
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Адильхан Абдусаламов
Ответ oldgordon
Не так давно Ротенберг заявлял, что клуб будет строить систему и ориентироваться на воспитанников системы СКА, а сейчас гребут всех подряд
У Ромы чемпионское окно открывается ,не мешайте
+2
-1
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Александр Маслов
Ответ oldgordon
Не так давно Ротенберг заявлял, что клуб будет строить систему и ориентироваться на воспитанников системы СКА, а сейчас гребут всех подряд
А он только и умеет,что говорить,да строить прожекты,а выхлопа ........
+1
0
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srs
Ответ AlexJohns
Являюсь болельщиком СКА уже лет 20, с начала 2000х. В то время команда, конечно, была совсем другой. Помню, как Борис Михайлов, который некоторое время был главным тренером СКА, говорил в интервью: "Мы довольны, все хорошо. Главное - зарплату вовремя платят. Грех на что-то жаловаться". Тогда команда стандартно занимала 13-14 места по ходу регулярки. Но тогда был хоккей! Что же творится сейчас? Вложена куча денег, хоккеистов "перемалывают" и "выплевывают". А где хоккей?????
По заявлениям доносящимся оттуда где то в будущем
+2
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Разрушающий мифы
Ответ Xell
Кто еще не интересен Ска? Наверное я))
Сглазишь!!! И тобой заинтересуются)))
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Михаил Вагин
Ответ Savardus
Бессмысленный и бездушный пылесос продолжает работать. А через полгода что, и от этого вратаря откажетесь? Я искренне не понимаю, как можно в нынешних реалиях болеть за сосисок. Команда просто занимается рейдерством в рамках КХЛ. Радостно, при этом, что и танкингом заниматься не забывает.
Смысл жить в Питере и болеть за другую команду
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продавец-пипец
Ответ RoyJones
Полностью согласен. Самый настоящий цирк.
С клоуном во главе
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AndreyEN
Ответ Savardus
Да-да-да, Ваши 15 рублей в Ольгино Вы заработали этим комментарием, все хорошо.
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продавец-пипец
Ответ AlexJohns
Являюсь болельщиком СКА уже лет 20, с начала 2000х. В то время команда, конечно, была совсем другой. Помню, как Борис Михайлов, который некоторое время был главным тренером СКА, говорил в интервью: "Мы довольны, все хорошо. Главное - зарплату вовремя платят. Грех на что-то жаловаться". Тогда команда стандартно занимала 13-14 места по ходу регулярки. Но тогда был хоккей! Что же творится сейчас? Вложена куча денег, хоккеистов "перемалывают" и "выплевывают". А где хоккей?????
Тогда Боря "откаты"с игроков лопатой грёб!Вот ему и было всё хорошо!🤷
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Savardus
Ответ AndreyEN
разуй глаза, прекрати быть стадом! Прсмотри чуток в разные стороны, потом делай выводы о рейдерстве)
Да-да-да, Ваши 15 рублей в Ольгино Вы заработали этим комментарием, все хорошо.
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The next One
Вопрос на фига СКА Маттссон? вратарь же довольно таки средний.
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