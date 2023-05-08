СКА интересен экс-вратарь «Автомобилиста» Маттссон. Подъяпольский может покинуть клуб

Юхан Маттссон может перейти в СКА.

Петербургский клуб заинтересован в переходе шведского вратаря, выступавшего за « » в прошлом сезоне, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Хайруллин также отмечает, что , вероятно, покинет . Питерцы выменяли голкипера по ходу минувшего сезона у «Северстали».

провел 30 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате , пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,9% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 1,37 шайбы и отражая 95,4% бросков.