СКА интересен экс-вратарь «Автомобилиста» Маттссон. Подъяпольский может покинуть клуб
Юхан Маттссон может перейти в СКА.
Петербургский клуб заинтересован в переходе шведского вратаря, выступавшего за «Автомобилист» в прошлом сезоне, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Хайруллин также отмечает, что Владислав Подъяпольский, вероятно, покинет СКА. Питерцы выменяли голкипера по ходу минувшего сезона у «Северстали».
Юхан Маттссон провел 30 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,9% бросков.
В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 1,37 шайбы и отражая 95,4% бросков.
А через полгода что, и от этого вратаря откажетесь?
Я искренне не понимаю, как можно в нынешних реалиях болеть за сосисок. Команда просто занимается рейдерством в рамках КХЛ.
Радостно, при этом, что и танкингом заниматься не забывает.