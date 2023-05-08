«Каролина» – 4-я команда в истории НХЛ с 3 голами в меньшинстве в матче плей-офф
«Каролина» – 4-я команда в истории НХЛ с 3 голами в меньшинстве в матче плей-офф.
«Харрикейнс» проиграли «Нью-Джерси» (4:8) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).
При этом 3 из 4 шайб команда Рода Бринд’Амора забросила в меньшинстве. Отличились Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сет Джарвис (последние двое – с интервалом в 50 секунд).
Ранее в истории плей-офф НХЛ было зафиксировано только 3 таких случая – в исполнении «Бостона» (1981 год), «Эдмонтона» и «Айлендерс» (1983 год).
При этом «Девилс» одну из своих 8 шайб тоже забросили в меньшинстве. Матч с 4 такими голами стал третьим в истории Кубка Стэнли.
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