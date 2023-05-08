«Каролина» – 4-я команда в истории НХЛ с 3 голами в меньшинстве в матче плей-офф

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли Джордан Стаал Род Бринд′Амор НХЛ Джордан Мартинук Сет Джарвис Хоккей

«Каролина» – 4-я команда в истории НХЛ с 3 голами в меньшинстве в матче плей-офф.

«Харрикейнс» проиграли «Нью-Джерси» (4:8) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2). 

При этом 3 из 4 шайб команда Рода Бринд’Амора забросила в меньшинстве. Отличились Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сет Джарвис (последние двое – с интервалом в 50 секунд). 

Ранее в истории плей-офф НХЛ было зафиксировано только 3 таких случая – в исполнении «Бостона» (1981 год), «Эдмонтона» и «Айлендерс» (1983 год). 

При этом «Девилс» одну из своих 8 шайб тоже забросили в меньшинстве. Матч с 4 такими голами стал третьим в истории Кубка Стэнли. 

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4 комментария

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Кино Музыка
При этом проиграли. Самобытный коллектив.
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Bobby Clarke
После 3го шортхендера камера выхватила Линди. Кадр дня.
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Пользователь заблокирован
Каролина: когда меньшинство становится сильнее большинства! 🏒聾🌟
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