«Каролина» – 4-я команда в истории НХЛ с 3 голами в меньшинстве в матче плей-офф.

«Харрикейнс» проиграли « » (4:8) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).

При этом 3 из 4 шайб команда Рода Бринд’Амора забросила в меньшинстве. Отличились Джордан Мартинук, и Сет Джарвис (последние двое – с интервалом в 50 секунд).

Ранее в истории плей-офф было зафиксировано только 3 таких случая – в исполнении «Бостона» (1981 год), «Эдмонтона» и «Айлендерс» (1983 год).

При этом «Девилс» одну из своих 8 шайб тоже забросили в меньшинстве. Матч с 4 такими голами стал третьим в истории Кубка Стэнли.