Слэвин вышел на единоличное 2-е место по ассистам в плей-офф в истории «Каролины», обойдя Фрэнсиса

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Рон Фрэнсис рекорды Джейккоб Слэвин Себастьян Ахо Хоккей

Джейккоб Слэвин вышел на единоличное 2-е место по передачам в плей-офф в истории «Каролины».

Защитник сделал ассист в матче против «Нью-Джерси».

Теперь на его счету 31 (5+26) балл в 53 играх в плей-офф в карьере.

Он превзошел достижение Рона Фрэнсиса (25 передач) и вышел на единоличное 2-е место в списке лучших ассистентов в истории «Каролины» в плей-офф.

Рекордсмен – Себастьян Ахо (33 голевые передачи в плей-офф)

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1 комментарий

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ARAMIS777
Молодец Джейккоб.
Но в третьем периоде обязан был забрасывать. Никто не мешал,да и расстояние минимальное до ворот было.
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