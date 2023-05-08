Слэвин вышел на единоличное 2-е место по ассистам в плей-офф в истории «Каролины», обойдя Фрэнсиса

Джейккоб Слэвин вышел на единоличное 2-е место по передачам в плей-офф в истории «Каролины».

Защитник сделал ассист в матче против «Нью-Джерси».

Теперь на его счету 31 (5+26) балл в 53 играх в плей-офф в карьере.

Он превзошел достижение (25 передач) и вышел на единоличное 2-е место в списке лучших ассистентов в истории «Каролины» в плей-офф.

Рекордсмен – (33 голевые передачи в плей-офф)