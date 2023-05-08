Слэвин вышел на единоличное 2-е место по ассистам в плей-офф в истории «Каролины», обойдя Фрэнсиса
Джейккоб Слэвин вышел на единоличное 2-е место по передачам в плей-офф в истории «Каролины».
Защитник сделал ассист в матче против «Нью-Джерси».
Теперь на его счету 31 (5+26) балл в 53 играх в плей-офф в карьере.
Он превзошел достижение Рона Фрэнсиса (25 передач) и вышел на единоличное 2-е место в списке лучших ассистентов в истории «Каролины» в плей-офф.
Рекордсмен – Себастьян Ахо (33 голевые передачи в плей-офф)
Но в третьем периоде обязан был забрасывать. Никто не мешал,да и расстояние минимальное до ворот было.