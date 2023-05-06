Слэвин делит с Фрэнсисом 2-е место по ассистам (25) в плей-офф в истории «Каролины». У Ахо 33 передачи

Джейккоб Слэвин вышел на 2-е место по ассистам в плей-офф в истории «Каролины».

Защитник сделал голевую передачу во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (6:1, 2-0).

Теперь на счету американца 25 результативных пасов за «Харрикейнс», и он догнал .

Рекордсмен франшизы – , на счету которого 33 голевые передачи в плей-офф.

В 8 играх текущего розыгрыша набрал 3 (1+2) очка.