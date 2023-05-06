Слэвин делит с Фрэнсисом 2-е место по ассистам (25) в плей-офф в истории «Каролины». У Ахо 33 передачи

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Рон Фрэнсис Джейккоб Слэвин Себастьян Ахо Хоккей

Джейккоб Слэвин вышел на 2-е место по ассистам в плей-офф в истории «Каролины».

Защитник сделал голевую передачу во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (6:1, 2-0).

Теперь на счету американца 25 результативных пасов за «Харрикейнс», и он догнал Рона Фрэнсиса.

Рекордсмен франшизы – Себастьян Ахо, на счету которого 33 голевые передачи в плей-офф.

В 8 играх текущего розыгрыша Слэвин набрал 3 (1+2) очка.

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4 комментария

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Михаил1970
Ответ Alexander Bragin
клуб / лучший бомбардир в плей-офф - очки 32. Сиэтл / Гурд - 8 31. Коламбус / Аткинсон - 26 30. Флорида / Барков - 30 29. Миннесота / Паризе - 37 28. Виннипег / Уилер - 39 27. Аризона / Хаверчук - 49 26. Нэшвил - Ф.Форсберг - 53 25. Каролина / Ахо - 55 24. Вегас / Р.Смит - 56 23. Торонто / Гилмор - 77 22. Рейнджерс / Лич - 89 ... 10. Даллас / Модано - 145 9. Чикаго / Микита - 150 8. Тампа / Кучеров - 160 7. Бостон / Бурк - 161 6. Айлендерс / Троттье - 168 5. Монреаль / Беливо - 176 4. Детройт / Айзерман - 185 3. Колорадо / Сакик - 188 2. Питтсбург / Кросби - 201 1. Эдмонтон / Гретцки - 252
Между 22 ... 10 должен быть Вашингтон и Овечкин)
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Alexander Bragin
Ответ Михаил1970
Между 22 ... 10 должен быть Вашингтон и Овечкин)
и так простыня огромная получилась.)
21. Лос- Анджелес / Гретцки - 94
20. Ванкувер / Линден - 95
19. Оттава / Альфредссон - 100
18. Калгари / Макиннис - 102
17. Баффало / Перро - 103
16. Сент-Луис / Бретт Халл - 117
15. Филадельфия / Кларк - 119
14. Сан-Хосе / Марло - 120
13. Анахайм / Гецлаф - 120
12. Нью-Джерси / Элиаш - 125
11.Вашингтон / Овечкин - 141
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Alexander Bragin
клуб / лучший бомбардир в плей-офф - очки

32. Сиэтл / Гурд - 8
31. Коламбус / Аткинсон - 26
30. Флорида / Барков - 30
29. Миннесота / Паризе - 37
28. Виннипег / Уилер - 39
27. Аризона / Хаверчук - 49
26. Нэшвил - Ф.Форсберг - 53
25. Каролина / Ахо - 55
24. Вегас / Р.Смит - 56
23. Торонто / Гилмор - 77
22. Рейнджерс / Лич - 89
...
10. Даллас / Модано - 145
9. Чикаго / Микита - 150
8. Тампа / Кучеров - 160
7. Бостон / Бурк - 161
6. Айлендерс / Троттье - 168
5. Монреаль / Беливо - 176
4. Детройт / Айзерман - 185
3. Колорадо / Сакик - 188
2. Питтсбург / Кросби - 201
1. Эдмонтон / Гретцки - 252
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nupor
Ответ Михаил1970
Между 22 ... 10 должен быть Вашингтон и Овечкин)
Какой ужас! У Пантер, команды с уже 30-ти летней историей, лучший бомбардир это нынешний Барков с 30 очками. Да и сама Каролина, тоже поразила.
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