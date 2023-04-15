Малкин разделил 6-е место в сезоне НХЛ с Макдэвидом по числу перехватов шайбы (82). Марнер – 1-й, Хэйгл – 2-й

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Каролина Эдмонтон Сан-Хосе Евгений Малкин НХЛ Логан Кутюр Эрик Карлссон Коннор Макдэвид Александр Веннберг Леон Драйзайтль Сиэтл Джейккоб Слэвин Митч Марнер Адам Фокс Брэндон Хэйгл Хоккей

Евгений Малкин разделил с Коннором Макдэвидом 6-е место в сезоне по числу перехватов шайбы.

Оба игрока сделали по 82 перехвата.

36-летний форвард «Питтсбурга» впервые с сезона-2008/09 провел все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 83 (27+56) очка в 82 играх при полезности «минус 12».

Лучшим по числу перехватов шайбы стал форвард «Торонто» Митч Марнер (104). Второе место занял форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл (92). 

Также в топ-10 вошли Адам Фокс («Рейнджерс», 88), Джейккоб Слэвин («Каролина», 88), Алекс Веннберг («Сиэтл», 84), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 82), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 77) и Логан Кутюр («Сан-Хосе», 71). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор15102
А какое количество у Малкина и Макдэвида то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий