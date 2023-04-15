Малкин разделил 6-е место в сезоне НХЛ с Макдэвидом по числу перехватов шайбы (82). Марнер – 1-й, Хэйгл – 2-й

Евгений Малкин разделил с Коннором Макдэвидом 6-е место в сезоне по числу перехватов шайбы.

Оба игрока сделали по 82 перехвата.

36-летний форвард « » впервые с сезона-2008/09 провел все 82 матча в регулярном чемпионате . В его активе 83 (27+56) очка в 82 играх при полезности «минус 12».

Лучшим по числу перехватов шайбы стал форвард « » (104). Второе место занял форвард « » Брэндон Хэйгл (92).

Также в топ-10 вошли Адам Фокс («Рейнджерс», 88), Джейккоб Слэвин («Каролина», 88), Алекс Веннберг («Сиэтл», 84), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 82), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 77) и Логан Кутюр («Сан-Хосе», 71).