Ротенберг про 4:7 от Беларуси: «Соперник ничем не удивил. Мы должны усилить игру в обороне, ловить на себя шайбы. Тактически не хватило свежести в микронюансах»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от Беларуси (4:7).

«Между матчами занимали команду восстановлением. Было время, только чтобы выспаться, потому что поздно закончили. Максимально работали на восстановление, и, в принципе, ребята играли на высоких скоростях, не уступали свежему сопернику в движении.

Нам было тяжелее, потому что мы уже сыграли одну игру на турнире, но мы имели все шансы выиграть. Надо было лучше реализовывать свои моменты, где-то помочь вратарю. Еще усилим, у нас есть резервы. Все будем усиливать.

Свежесть играет огромную роль в хоккее. Очень большая разница, когда команда играет большое количество игр. Это словно в плей-офф, и в этой серии мы сыграли на одну игру больше. Серия продолжается.

Соперник ничем не удивил. Только мы должны добавить и продолжить играть так, как мы это делали в Челябинске. Усилить игру в обороне, помогать больше вратарю, ловить на себя шайбы, и победа придет. Хороший урок для нас.

Тактически не хватило свежести в микронюансах, потому что на ребят выпала огромная нагрузка. Надо отдать им должное, они работают, тренируются. Но огромные нагрузки. Перелеты. Игры. Вчера мы играли с Казахстаном, который месяц сидел на сборе, отдельно готовясь к игре с нами, выводили команду на пик. Мы потратили вчера много сил.

Сейчас у нас будет время восстановиться. В Красноярске родные трибуны нам помогут», – сказал главный тренер «России 25» .