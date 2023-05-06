Ротенберг про 4:7 от Беларуси: «Соперник ничем не удивил. Мы должны усилить игру в обороне, ловить на себя шайбы. Тактически не хватило свежести в микронюансах»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от Беларуси (4:7).

«Между матчами занимали команду восстановлением. Было время, только чтобы выспаться, потому что поздно закончили. Максимально работали на восстановление, и, в принципе, ребята играли на высоких скоростях, не уступали свежему сопернику в движении.

Нам было тяжелее, потому что мы уже сыграли одну игру на турнире, но мы имели все шансы выиграть. Надо было лучше реализовывать свои моменты, где-то помочь вратарю. Еще усилим, у нас есть резервы. Все будем усиливать.

Свежесть играет огромную роль в хоккее. Очень большая разница, когда команда играет большое количество игр. Это словно в плей-офф, и в этой серии мы сыграли на одну игру больше. Серия продолжается.

Соперник ничем не удивил. Только мы должны добавить и продолжить играть так, как мы это делали в Челябинске. Усилить игру в обороне, помогать больше вратарю, ловить на себя шайбы, и победа придет. Хороший урок для нас.

Тактически не хватило свежести в микронюансах, потому что на ребят выпала огромная нагрузка. Надо отдать им должное, они работают, тренируются. Но огромные нагрузки. Перелеты. Игры. Вчера мы играли с Казахстаном, который месяц сидел на сборе, отдельно готовясь к игре с нами, выводили команду на пик. Мы потратили вчера много сил.

Сейчас у нас будет время восстановиться. В Красноярске родные трибуны нам помогут», – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.

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45 комментариев

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U
Свежесть в микронюансах важна, особенно когда её не хватает тактически.
+86
0
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swert-12
"Тактически не хватило свежести в микронюансах"- это вообще о чём?
+77
0
+77
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Кеша
Боже мой , какой детский лепет ! Плей офф бла бла бла , на одну игру больше …. ЦСКА провел семь матчей перед финалом в двух сериях , а вы отдыхали . Что же тогда не визжал , что вы более свежие ? Объясните пожалуйста мне, недалекому, что такое «Тактически не хватило свежести в микронюансах». Непереводимая игра слов . Все будем усиливать бла бла бла .
+46
0
+46
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Andrew Chepaylo
Ответ swert-12
"Тактически не хватило свежести в микронюансах"- это вообще о чём?
Это когда не знаешь, что сказать
+36
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ielisen@mail.ru
Соперник ничем не удивил-любимая фраза при проигрышах российских футболистов и хоккеистов.Иногда еще добавляется-Мы контролировали игру.
+35
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Костя Кот
йозе о 4:7 от белоруси: "соперник ничем не удивил", просто накидал почти в два раза больше.
+33
0
+33
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Kaiki
Да кто будет всерьез ложиться под шайбу на этих выставках непонятных.
+18
0
+18
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Ramzez II
Даёшь Федорова ГТ сборной России по хоккею!!!! Игроки должны уважать тренера за его игровой опыт и мастерство, а Ротана за что уважать? за 800 просмотренных матчей НХЛ))))
+18
-1
+17
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МакДи 97
Микронюанс - это тренер сборной, который готовится обыграть Канаду
+13
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Волк16
позорный рома
+12
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Bardownski
Ответ Честный контроль
Похоже сборная по хоккею медленно,но верно превращается в сборную по футболу. Что там, что там рулят физруки.
Это вы прям комплимент Йосе отвесили. Ему до физрука еще матчей 800 не хватает.
+10
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Miknik
У меня сын трёх лет так говорит, шаблонами из мультиков. Пора уже снять что-то с Романом в главной роли, а то советский шайбу шайбу устарел
+10
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genowayy
Ему бы поучиться дипломатичности. А то он то казахов выводит на наш уровень, то Беларусь не удивляет.
+7
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Vadoniy
Ответ Ramzez II
Даёшь Федорова ГТ сборной России по хоккею!!!! Игроки должны уважать тренера за его игровой опыт и мастерство, а Ротана за что уважать? за 800 просмотренных матчей НХЛ))))
Не, ну если объективно, то скорее всего у Ромы уже за 1000 счётчик перевалил)
+6
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Сергей Жарковский
Шарик! Поздравляю тебя - ты балбес!
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_Абырвалг_
Я еще ни одного положительного комментария о нарциссе не встречал ! Тогда откуда он взялся ?
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Андрей Меньшиков
Соперник ничем не удивил?! То есть, он ожидал, что белорусы могут накидать нам 7 шайб?
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Woootz
Мы епали, мы епали. наши пальчики устали.
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Vadoniy
Ответ _Абырвалг_
Я еще ни одного положительного комментария о нарциссе не встречал ! Тогда откуда он взялся ?
В смысле??? А Кожевников с Крикуновым?)) А Назаров с Артюхиным?) +под новости о Романе в рабочее время частенько заходят поклонники)
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Garrincha_the best
"Соперник ничем не удивил..."...Интересно, "удивление" от какого счета могло бы начаться, 7:14 или 4:17, например? Или в этом случае соперник бы просто "ничего не предложил" (кроме забитых шайб)?
+5
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LokoYarik
Экипаж контужен,гусеница сбита….
+4
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Buturlin
Ох уж этот Роман -лезет и лезет в нацсборную. Как говорится, не мытьем так катаньем. Ну пока мы нигде не играем, пусть балуется, но убирать его оттуда в будущем просто необходимо -таких "талантов от Бога" и даром не надо. Когда уже Третьяка выкинут из ФХР -достал этот бюрократо-генерал тупо сидеть на попе и бабло стричь со всего до чего дотянуться может.
+4
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Честный контроль
Похоже сборная по хоккею медленно,но верно превращается в сборную по футболу. Что там, что там рулят физруки.
+7
-3
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Jeff Lebowski
Для свежести микронюансы мыть надо чаще.
+3
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Александр Митраков
Ответ Anti S
Бесит он чем? НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬЮ, прочее понятно взялся из ниоткуда, понятно что без денег и связей бати, он никто. НО есть у него несколько моментов, для меня они положительные, -не ссыт идти против чужого мнения (да, под условной крышей батьки и корешей и т. д.) -он патриот своей Родины -главное, опять же для меня, он работает, он мог бы ссать в уши, на папкины деньги, будучи блоХером, прожигать жизнь в Куршавелях и прочих Багамах, Но он выбрал другой путь и пусть его поведение и некомпетентность бесят, но Роман, в отличии от большинства детей истеблишмента РФ хоть что то делает.
Лучше бы ничего не делал. Хуже дурака только инициативный дурак
+3
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