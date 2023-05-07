Алексей Заварухин и Макрицкий войдут в тренерский штаб «Трактора» («СЭ»)

Алексей Заварухин и Александр Макрицкий пополнят тренерский штаб «Трактора».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», они станут помощниками главного тренера .

Отмечается, что в тренерский штаб войдут еще два специалиста.

в сезоне-2022/23 работал в « ». С февраля он исполнял обязанности главного тренера клуба. Он уже работал в « » в сезоне-2021/22.

Макрицкий в минувшем сезоне работал в «Югре».