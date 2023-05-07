Алексей Заварухин и Макрицкий войдут в тренерский штаб «Трактора» («СЭ»)

Теги Трактор Спартак Алексей Заварухин КХЛ Александр Макрицкий Югра Анвар Гатиятулин Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Заварухин и Александр Макрицкий пополнят тренерский штаб «Трактора».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», они станут помощниками главного тренера Анвара Гатиятулина.

Отмечается, что в тренерский штаб войдут еще два специалиста.

Заварухин в сезоне-2022/23 работал в «Спартаке». С февраля он исполнял обязанности главного тренера клуба. Он уже работал в «Тракторе» в сезоне-2021/22.

Макрицкий в минувшем сезоне работал в «Югре».

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6 комментариев

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Владимир
Заварухин, это хорошо!!! Посмотрим по сезону..
+2
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+2
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Наташа Романова
Конечно, Тертышного - на мороз, Завар - специалист топ уровня. Л - логика.
0
0
0
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Сергей Дегтярев
Завара может мотивировать хорошо
0
0
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Сергей Дегтярев
Ответ Наташа Романова
Конечно, Тертышного - на мороз, Завар - специалист топ уровня. Л - логика.
Лишь бы молодой Тертышный разыграл я и не убажал бы...
0
0
0
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Василий73
Ответ Сергей Дегтярев
Лишь бы молодой Тертышный разыграл я и не убажал бы...
Тертышного на мороз и сыночка пусть с собой заберёт , гномика .
+1
-1
0
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Василий73
Ответ Наташа Романова
Конечно, Тертышного - на мороз, Завар - специалист топ уровня. Л - логика.
Давно Тертышного пора было гнать , Заварухин специалист и не груз папаши не висит .
0
0
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