Алексей Заварухин и Макрицкий войдут в тренерский штаб «Трактора» («СЭ»)
Алексей Заварухин и Александр Макрицкий пополнят тренерский штаб «Трактора».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», они станут помощниками главного тренера Анвара Гатиятулина.
Отмечается, что в тренерский штаб войдут еще два специалиста.
Заварухин в сезоне-2022/23 работал в «Спартаке». С февраля он исполнял обязанности главного тренера клуба. Он уже работал в «Тракторе» в сезоне-2021/22.
Макрицкий в минувшем сезоне работал в «Югре».
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