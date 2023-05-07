Кубок Стэнли. «Нью-Джерси» принимает «Каролину», «Флорида» против «Торонто», «Сиэтл» сыграет с «Далласом»

Теги результаты Нью-Джерси Торонто Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас НХЛ Сиэтл Хоккей

«Нью-Джерси» принимает «Каролину» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Кроме того, «Флорида» сыграет с «Торонто», а «Сиэтл» – с «Далласом». 

Кубок Стэнли

Второй раунд

Нью-Джерси – Каролина 3:0 (перерыв)
Дата проведения
7 мая, 22.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Майер (Мерсер, Хьюз)
2:0 – 10 Хьюз (Мерсер, Смит)
3:0 – 12 Маклауд (Марино, Хишир)

Счет в серии: 0-2

Флорида – Торонто
Дата проведения
8 мая, 01.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-0

Сиэтл – Даллас
Дата проведения
8 мая, 04.30, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли

79 комментариев

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За 6 победу Сергея Бобровского подряд.
+22
-6
+16
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Rialto 82
Боб тащи!
+14
-2
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Антон Кривоногов
За Техас и Боба😁
+7
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Rialto 82
Ответ Gartner
Усатый будет наказан!
Что вам Знарок плохого сделал?
+6
0
+6
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Hitgoe Himgob
Верю в любимых Звёзд. За Даллас с 97го!
+6
-2
+4
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Егор Ковынёв
На ужин у Кракена морские звёзды 😈
+5
-1
+4
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Gartner
Усатый будет наказан!
+10
-7
+3
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Youzhny23
Каролина, удачи в спасении хоккея в 3 раз ! случайные пассажиры, ноунеймы- на вылет
+3
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guizzy
Дэвилс опять за своё, проиграли разгромно два первых матча серии, а потом просто вынос соперника? ))
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Михаил Майоров
За морепродукты
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Radik_2.0
дьяволы прям горят сегодня и у них всё летит
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HCBV
Ахо прям прессуют, Татара за такое конечно надо бить
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HCBV
Давайте Петруху, сказочник поплыл
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copti_san
Нормально так по лицу Ахо засадили, судьи с самого начала матча поспать решили?
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ARAMIS777
Ждём-с от Дэвилз хоть какой-то борьбы сегодня.
Ну и победу от Торонто.
Иначе эти серии можно считать завершёнными на 99,9%.
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amra73
Ответ Radik_2.0
смотрю на dream-team.monster
Спс, переезжаю туда
+1
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Radik_2.0
какой пас Хьюза, моё почтение
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amra73
Нуууу, это вообще позор.
+1
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Сергей Ч.
Ответ Марсель Объелся
Четкое расписание, то одна игра, то три
Все лучше, чем расписание регулярки, тогда помню в один день был 1 матч, а на следующий день 9 игр)))
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TBFTT
Это просто позор!!!
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kl03
"домашние" команды,
в следущей паре - "гостевые"?
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Sonnyanderson
Обоссали. 2-1
Каролина не Нью-Йорк
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Sonnyanderson
Где свип , друзья?
Много было предсказаний .
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Radik_2.0
Ответ amra73
Онхокей.Тв у всех виснет или только у меня?
смотрю на dream-team.monster
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guizzy
я вчера видел что-то подобное, потом было 5-0
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