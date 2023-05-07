Кубок Стэнли. «Нью-Джерси» принимает «Каролину», «Флорида» против «Торонто», «Сиэтл» сыграет с «Далласом»
«Нью-Джерси» принимает «Каролину» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Кроме того, «Флорида» сыграет с «Торонто», а «Сиэтл» – с «Далласом».
Второй раунд
- Дата проведения
- 7 мая, 22.30, «Prudential Center»
Счет в серии: 0-2
- Дата проведения
- 8 мая, 01.30, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 2-0
- Дата проведения
- 8 мая, 04.30, «Climate Pledge Arena»
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Ну и победу от Торонто.
Иначе эти серии можно считать завершёнными на 99,9%.
в следущей паре - "гостевые"?
Каролина не Нью-Йорк
Много было предсказаний .