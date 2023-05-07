Кубок Стэнли. «Нью-Джерси» принимает «Каролину», «Флорида» против «Торонто», «Сиэтл» сыграет с «Далласом»

«Нью-Джерси» принимает «Каролину» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Кроме того, « » сыграет с « », а « » – с « ».

Второй раунд

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 2-0

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли