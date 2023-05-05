Свитеры с фамилией Овечкина – самые продаваемые в регулярке-2022/23. Кросби, Пастрняк, Джек Хьюз и Мэттьюс – в топ-5

Теги болельщики рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Торонто Бостон Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин игровая форма Давид Пастрняк Остон Мэттьюс стиль Джек Хьюз Хоккей

Свитеры с фамилией Александра Овечкина стали самыми продаваемыми в регулярке-2022/23.

Джерси с фамилией Овечкина лидируют второй сезон подряд, сообщает ESPN со ссылкой на данные Fanatics.

На втором месте свитер форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, на третьем – нападающего «Бостона» Давида Пастрняка.

Четвертое место заняли джерси с фамилией Джека Хьюза («Нью-Джерси»), пятое – Остона Мэттьюса («Торонто»).

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26 комментариев

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ottomann
Ответ jonnysilverhand01
Согласен, настоящий путинтимовец с ключами от Вашингтона ! Если такой снайпер, то какой будет депутат, ухххх
Желаю Вам отдохнуть от телевизора и новостей и начать просто смотреть хоккей,во всем искать негативный подтекст , крайне тяжёлая ноша для психологического здоровья
+44
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ottomann
Это ещё раз для тех кто считает что погоня за #1 в списке снайперов ничего не значит.

В Америке любят символизм .

Когда Ови побьет рекорд Грнтцки, он ещё много лет будет продаваемым брендом в США и статус живой легенды
+35
-3
+32
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SeRgE23
При праймовом МакДи это дорогого стоит!
+15
-1
+14
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Cbj Fan
Макдавид скучный как налоговая декларация, неудивительно, что его нет в ТОП 5.
+14
-4
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HockeyMan
А мне люди на спортс ру, писали что он просто пулялка из левого круга вбрасывания и играет он плохо и никому он не интересен. Хм… наверное неправильные нам данные привили в этой статье.
+9
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HockeyMan
Ответ jonnysilverhand01
Почему во всем, есть нормальные ребята, такие как Панарин, Тарасенко и остальные … а ЭТО, делать вид, что ничего не происходит … уже как-то такое себе
Нормальные для кого? Для вас? А в жизни есть альтернативное мнение от вашего? Или если ты застал Пу, то ты молодец?)
+7
-1
+6
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Самый адовый Крикун
Ответ Mr.Trol
Тут больше играет фактор того, что в США люди болеют за своих. Там если ты из ЛА или НЙ, то не принято болеть за условный Финикс. Поэтому Макдевид не на первом месте, маленький город, меньше болел и, соответственно, меньше продаж.
В Вашингтоне болел конечно больше в разы, чем в Нью-Йорке, Торонто, Монреале, Чикаго, список много продолжать.
+5
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Gort
И правда, плохо МакДи пиарят, видимо.
+5
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Юрий Богданов
ждём реакцию Гашека
+5
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Vladco
Ответ jonnysilverhand01
Согласен, настоящий путинтимовец с ключами от Вашингтона ! Если такой снайпер, то какой будет депутат, ухххх
Зависть- грех. Покойся бога, черти на сковороде будут жарить без масла. Срочно в церковь ( синагогу,мечеть) бейся лбом об пол .кайся. Возможно успеешь отмолить грехи. И ,ещё: получить ключи от Вашингтона и стать депутатом - тебе,лентяю ,точно не грозит.
+3
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+3
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LaffyTaffy
очень неожиданно, что Пастрняк в топ-3))
и никого из Канадиенс, хотя вроде именно в Монреале самый бум по продажам свитеров (читал статью где-то об этом)
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Anita_Goferdump
а какже эти русафобы что везде бегают и отнимают скрепы у российских спорцмэнов?
+1
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Cbj Fan
Ответ depressive_monk
Если Макдэвид скучный, то остальная НХЛ это сонное царство Морфеуса.
Игрок супер, но болельщики смотрят и на другие вещи.
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curdboy
Ответ Gort
И правда, плохо МакДи пиарят, видимо.
пора переходить в Торонто))
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Mr.Trol
Ответ ottomann
Это ещё раз для тех кто считает что погоня за #1 в списке снайперов ничего не значит. В Америке любят символизм . Когда Ови побьет рекорд Грнтцки, он ещё много лет будет продаваемым брендом в США и статус живой легенды
Тут больше играет фактор того, что в США люди болеют за своих. Там если ты из ЛА или НЙ, то не принято болеть за условный Финикс. Поэтому Макдевид не на первом месте, маленький город, меньше болел и, соответственно, меньше продаж.
0
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Джон Мщузавсех
Ответ jonnysilverhand01
Альтернативное мнение … это которое называется дискредитацией 7 годами наказывается лишение свободы ? Или можно альтернативное мнение, когда только удобно ?
Поведай, сколько дают за дискредитацию в твоей стране.
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