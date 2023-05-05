Свитеры с фамилией Овечкина – самые продаваемые в регулярке-2022/23. Кросби, Пастрняк, Джек Хьюз и Мэттьюс – в топ-5

Свитеры с фамилией Александра Овечкина стали самыми продаваемыми в регулярке-2022/23.

Джерси с фамилией лидируют второй сезон подряд, сообщает ESPN со ссылкой на данные Fanatics.

На втором месте свитер форварда « » , на третьем – нападающего « » .

Четвертое место заняли джерси с фамилией Джека Хьюза («Нью-Джерси»), пятое – Остона Мэттьюса («Торонто»).