Свитеры с фамилией Овечкина – самые продаваемые в регулярке-2022/23. Кросби, Пастрняк, Джек Хьюз и Мэттьюс – в топ-5
Свитеры с фамилией Александра Овечкина стали самыми продаваемыми в регулярке-2022/23.
Джерси с фамилией Овечкина лидируют второй сезон подряд, сообщает ESPN со ссылкой на данные Fanatics.
На втором месте свитер форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, на третьем – нападающего «Бостона» Давида Пастрняка.
Четвертое место заняли джерси с фамилией Джека Хьюза («Нью-Джерси»), пятое – Остона Мэттьюса («Торонто»).
В Америке любят символизм .
Когда Ови побьет рекорд Грнтцки, он ещё много лет будет продаваемым брендом в США и статус живой легенды
и никого из Канадиенс, хотя вроде именно в Монреале самый бум по продажам свитеров (читал статью где-то об этом)