Экс-вратарь «Металлурга» Загидулин получил приз игроку, чаще всех попадавшему в число звезд матчей в регулярке чемпионата Финляндии

Теги Металлург Мг чемпионат Финляндии КХЛ Лукко Артем Загидулин Хоккей

Артем Загидулин получил индивидуальную награду по итогам чемпионата Финляндии. 

Бывший вратарь «Металлурга», выступающий за «Лукко», получил приз хоккеисту, который чаще всех по ходу регулярного сезона попадал в список лучших игроков матча. 

По итогам регулярного сезона чемпионата Финляндии «Лукко» занял 3-е место в турнирной таблице. Команда набрала 105 очков в 60 матчах.

Загидулин присоединился к финской команде в ноябре 2021 года. 

1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Многое говорит об уровне финской лиги если человек который в течении нескольких лет проигрывал конкуренцию Кошечкину в Финляндии лучший вратарь
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