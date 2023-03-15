Экс-вратарь «Металлурга» Загидулин получил приз игроку, чаще всех попадавшему в число звезд матчей в регулярке чемпионата Финляндии

Артем Загидулин получил индивидуальную награду по итогам чемпионата Финляндии.

Бывший вратарь «Металлурга», выступающий за «Лукко», получил приз хоккеисту, который чаще всех по ходу регулярного сезона попадал в список лучших игроков матча.

По итогам регулярного сезона чемпионата Финляндии «Лукко» занял 3-е место в турнирной таблице. Команда набрала 105 очков в 60 матчах.

Загидулин присоединился к финской команде в ноябре 2021 года.