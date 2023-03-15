Экс-вратарь «Металлурга» Загидулин получил приз игроку, чаще всех попадавшему в число звезд матчей в регулярке чемпионата Финляндии
Артем Загидулин получил индивидуальную награду по итогам чемпионата Финляндии.
Бывший вратарь «Металлурга», выступающий за «Лукко», получил приз хоккеисту, который чаще всех по ходу регулярного сезона попадал в список лучших игроков матча.
По итогам регулярного сезона чемпионата Финляндии «Лукко» занял 3-е место в турнирной таблице. Команда набрала 105 очков в 60 матчах.
Загидулин присоединился к финской команде в ноябре 2021 года.
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