«Вашингтон» подписал контракт новичка с вратарем Гибсоном. Он играл за Гарвард в NCAA

«Вашингтон» подписал контракт новичка с вратарем Митчеллом Гибсоном

Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано на один год и вступит в силу со следующего сезона. Остаток текущего он проведет в « » (фарм-клубе «Кэпиталс» в ) на условиях пробного контракта.

Гибсон (не родственник вратаря «Анахайма» – прим. Sports.ru) был выбран « » на драфте НХЛ-2018 под общим 124-м номером в 4-м раунде.

Он отыграл 3 сезона за Гарвардский университет в . В этом сезоне провел 27 матчей, в которых отражал 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,25.