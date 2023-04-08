«Вашингтон» подписал контракт новичка с вратарем Гибсоном. Он играл за Гарвард в NCAA
«Вашингтон» подписал контракт новичка с вратарем Митчеллом Гибсоном
Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано на один год и вступит в силу со следующего сезона. Остаток текущего он проведет в «Херши» (фарм-клубе «Кэпиталс» в АХЛ) на условиях пробного контракта.
Гибсон (не родственник вратаря «Анахайма» – прим. Sports.ru) был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2018 под общим 124-м номером в 4-м раунде.
Он отыграл 3 сезона за Гарвардский университет в NCAA. В этом сезоне провел 27 матчей, в которых отражал 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,25.
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