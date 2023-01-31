Болельщики «Херши» выбросили на лед 67 309 игрушек и обновили мировой рекорд
В АХЛ установили новый мировой рекорд по выброшенным на лед мягким игрушкам.
В воскресенье «Херши» дома проиграл «Бриджпорту» (0:2) в матче, к которому была приурочена благотворительная акция «Мишкопад».
Болельщики фарм-клуба «Вашингтона» выкинули на лед 67 309 игрушек – это новый мировой рекорд. Игрушки передадут 35 местным организациям.
Мероприятие прошло в 21-й раз. В прошлом году на лед выбросили 52 341 игрушку.
Фото: novacapsfans.com
52 тысячи игрушек полетели с трибун на лед – новый мировой рекорд! И это хоккей, а не фигурное катание
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А вообще как потом эти игрушки уходят, в США же нет детских домов, по малоимущим каждому распределяют что ли.