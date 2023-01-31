Болельщики «Херши» выбросили на лед 67 309 игрушек и обновили мировой рекорд

В установили новый мировой рекорд по выброшенным на лед мягким игрушкам.

В воскресенье « » дома проиграл « » (0:2) в матче, к которому была приурочена благотворительная акция «Мишкопад».

Болельщики фарм-клуба «Вашингтона» выкинули на лед 67 309 игрушек – это новый мировой рекорд. Игрушки передадут 35 местным организациям.

Мероприятие прошло в 21-й раз. В прошлом году на лед выбросили 52 341 игрушку.

Фото: novacapsfans.com

52 тысячи игрушек полетели с трибун на лед – новый мировой рекорд! И это хоккей, а не фигурное катание