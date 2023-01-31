Болельщики «Херши» выбросили на лед 67 309 игрушек и обновили мировой рекорд

Теги болельщики Вашингтон НХЛ АХЛ Херши рекорды Бриджпорт Благотворительность Хоккей

 В АХЛ установили новый мировой рекорд по выброшенным на лед мягким игрушкам.

В воскресенье «Херши» дома проиграл «Бриджпорту» (0:2) в матче, к которому была приурочена благотворительная акция «Мишкопад».

Болельщики фарм-клуба «Вашингтона» выкинули на лед 67 309 игрушек – это новый мировой рекорд. Игрушки передадут 35 местным организациям.

Мероприятие прошло в 21-й раз. В прошлом году на лед выбросили 52 341 игрушку.

Фото: novacapsfans.com

52 тысячи игрушек полетели с трибун на лед – новый мировой рекорд! И это хоккей, а не фигурное катание

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10 комментариев

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paster_bibo
Ответ old folk
Интересно, как их потом пересчитывали)
По головам!
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Юрий Безуглый
Ответ Rinat Khudayberdin
В армии гильзы после стрельб считал?
Самое классное, когда в соло считаешь гильзы от 5,45 за целый взвод
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Max Bochkov
А мне сразу плюшевые игрушки детей из сбитого "Буком" малазийского "Боинга" вспомнились. И убийцы, радостно позирующие с этими игрушками...
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Ярик01
Ответ Артём Алёшин
а у нас админтстративку на всех организуют только)
Тут налицо уголовка - экстремистское сообщество, по предварительному сговору )
А вообще как потом эти игрушки уходят, в США же нет детских домов, по малоимущим каждому распределяют что ли.
+1
-2
-1
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Сергей Стес
Ответ Артём Алёшин
а у нас админтстративку на всех организуют только)
Бред не неси.
+4
-2
+2
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Ave Maria. Deus Vult
Рекордсмены x####вы - подумали уборщики☻️
+4
-3
+1
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Rinat Khudayberdin
Ответ old folk
Интересно, как их потом пересчитывали)
В армии гильзы после стрельб считал?
+2
-1
+1
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old folk
Интересно, как их потом пересчитывали)
+4
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+4
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pudic06
Ответ Артём Алёшин
а у нас админтстративку на всех организуют только)
Да не, в фигурке обычная практика
+2
-1
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Артём Алёшин
а у нас админтстративку на всех организуют только)
+9
-10
-1
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