«Сиэтл» набрал 88 очков во втором сезоне после 60 в дебютном. Плюс 28 – рекордный прогресс для новых клубов в истории НХЛ

Теги рейтинги Айлендерс Бостон НХЛ рекорды Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» набрал 88 очков во втором сезоне после 60 в дебютном, это рекордный прогресс.

Сегодня «Кракен» обыграл «Нэшвилл» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Дэйва Хэкстола набрала 88 очков в 72 играх и идет в зоне плей-офф. 

В прошлом сезоне клуб набрал 60 очков в 82 играх. Плюс 28 очков во втором сезоне в НХЛ по сравнению с первым – рекордный прогресс для новых команд в истории лиги. 

Ранее лучший результат делили «Бостон» (38 очков в сезоне-1925/26 против 12 в дебютном сезоне-1924/25, +26) и «Айлендерс» (56 очков в сезоне 1973/74 против 30 в дебютном сезоне-1972/73, +26).

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