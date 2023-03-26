«Сиэтл» набрал 88 очков во втором сезоне после 60 в дебютном. Плюс 28 – рекордный прогресс для новых клубов в истории НХЛ

« » набрал 88 очков во втором сезоне после 60 в дебютном, это рекордный прогресс.

Сегодня «Кракен» обыграл «Нэшвилл» (7:2) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством Дэйва Хэкстола набрала 88 очков в 72 играх и идет в зоне плей-офф.

В прошлом сезоне клуб набрал 60 очков в 82 играх. Плюс 28 очков во втором сезоне в НХЛ по сравнению с первым – рекордный прогресс для новых команд в истории лиги.

Ранее лучший результат делили « » (38 очков в сезоне-1925/26 против 12 в дебютном сезоне-1924/25, +26) и « » (56 очков в сезоне 1973/74 против 30 в дебютном сезоне-1972/73, +26).