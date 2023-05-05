Ротенберг о «России 25»: «Ребята должны улыбаться. Что грустить? Жизнь нас радует, идем хорошо»
Роман Ротенберг сказал, что у игроков сборной «России 25» сейчас хорошее настроение.
Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет матч против сборной Казахстана в Астане.
Ранее были одержаны 2 победы над сборной Беларуси в Челябинске (4:0, 6:2).
«Эмоциональный фон очень важен для команды. Ребята должны улыбаться. Что грустить? Жизнь нас радует, мы идем хорошо. Команда играет в отличный хоккей.
Кто будет играть? Есть идеальный вариант, а есть – реальный. Работаем по факту. Будем решать по ситуации», – сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».
Это какой-то фейковый Ротенберг, где тот Ротенберг, который посмотрел 800+ матчей НХЛ?
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