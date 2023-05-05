Ротенберг о «России 25»: «Ребята должны улыбаться. Что грустить? Жизнь нас радует, идем хорошо»

Теги Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг сказал, что у игроков сборной «России 25» сейчас хорошее настроение.

Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет матч против сборной Казахстана в Астане. 

Ранее были одержаны 2 победы над сборной Беларуси в Челябинске (4:0, 6:2). 

«Эмоциональный фон очень важен для команды. Ребята должны улыбаться. Что грустить? Жизнь нас радует, мы идем хорошо. Команда играет в отличный хоккей.

Кто будет играть? Есть идеальный вариант, а есть – реальный. Работаем по факту. Будем решать по ситуации», – сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

15 комментариев

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shahmur
Феерический...
+25
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+25
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Bartez1986
как тут не согласиться? жизнь безоблачна, скоро чемпионат мира, потом ОИ...Все хорошо
+14
0
+14
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Эрик Бадретдинов
🤡🤡🤡🤡🤡
+14
-1
+13
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urloff
Возможно не хорошо, а системно?
+7
0
+7
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krealpmoney
ля, я думал это новый канал на телике какой-то
+5
0
+5
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Большое сердце Неймара
рома, у тебя то вообще все шикарно по жизни. наиграйся уже, да свали подальше от хоккея.
+4
0
+4
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Фанат Сан-Марино
А где слово "система"?
Это какой-то фейковый Ротенберг, где тот Ротенберг, который посмотрел 800+ матчей НХЛ?
+3
0
+3
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Олег
А чего радоваться Рома.?
Смотреть на эту порнуху?увольте пожалуйста!
+4
-1
+3
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jonnysilverhand01
Жизнь радует ? Он вообще знает, что в стране происходит ? Хотя, если в твоем мире Йосе Марино … остаётся только радоваться ..
+2
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+2
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bolt_thrower
Действительно, а что происходит? Как не улыбаться?
+2
0
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AVKU
Жизнь Рому точно радует, и уже давно. Вот он и улыбается. Многие бы радовались на его месте! )
+1
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Nick Crosier
Нас, это его и его семью?
+1
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Мозаика слов
Если у работников хорошая зарплата и при несложных нагрузках - все сотрудники организаций веселы и довольны. Хоккеисты - тоже работники. Просто работа специфическая. А если этих ребят против звёздного (первого) состава Канады пошлют? Справятся так же? Будут улыбки?. Это условно просто.
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valery.66
Повестку бы этому оптимисту в руки, под роспись
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