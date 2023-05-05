Ротенберг о «России 25»: «Ребята должны улыбаться. Что грустить? Жизнь нас радует, идем хорошо»

Роман Ротенберг сказал, что у игроков сборной «России 25» сейчас хорошее настроение.

Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет матч против сборной в Астане.

Ранее были одержаны 2 победы над сборной Беларуси в Челябинске (4:0, 6:2).

«Эмоциональный фон очень важен для команды. Ребята должны улыбаться. Что грустить? Жизнь нас радует, мы идем хорошо. Команда играет в отличный хоккей.

Кто будет играть? Есть идеальный вариант, а есть – реальный. Работаем по факту. Будем решать по ситуации», – сказал в эфире « ».