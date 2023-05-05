Кольцов поздравил Соболенко с 25-летием: «Жги на корте, мой тигренок! Пусть у тебя все получается легко и непринужденно»

Константин Кольцов поздравил возлюбленную Арину Соболенко с 25-летием.

«С днем рождения, моя родная!!! Пусть тебя окружает любовь, нежность, тепло и забота (в моем лице)!!!

Ты у меня самая милая, нежная, невероятно красивая, удивительная, и ты заслуживаешь самой счастливой жизни (ты в курсе с кем)!!!

Пусть у тебя все получается легко и непринужденно, в общем, жги на корте, мой тигренок!!! Люблю тебя безумно сильно», – написал тренер хоккейного клуба « » Кольцов.

«Спасибо, любовь моя!» – ответила белорусская теннисистка в комментариях под постом.

Соболенко о Кольцове: «Пытаюсь его теннису научить, но ссоры постоянные на корте. Из разряда, #####: «Хера, это мне два шага вправо делать? На меня играй»