Кольцов поздравил Соболенко с 25-летием: «Жги на корте, мой тигренок! Пусть у тебя все получается легко и непринужденно»

Теги Салават Юлаев светская хроника Константин Кольцов КХЛ Арина Соболенко Хоккей

Константин Кольцов поздравил возлюбленную Арину Соболенко с 25-летием.

«С днем рождения, моя родная!!! Пусть тебя окружает любовь, нежность, тепло и забота (в моем лице)!!!

Ты у меня самая милая, нежная, невероятно красивая, удивительная, и ты заслуживаешь самой счастливой жизни (ты в курсе с кем)!!!

Пусть у тебя все получается легко и непринужденно, в общем, жги на корте, мой тигренок!!! Люблю тебя безумно сильно», – написал тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Кольцов.

«Спасибо, любовь моя!» – ответила белорусская теннисистка в комментариях под постом.

Соболенко о Кольцове: «Пытаюсь его теннису научить, но ссоры постоянные на корте. Из разряда, #####: «Хера, это мне два шага вправо делать? На меня играй»

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10 комментариев

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Рустем Амиров
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Miknik
Что за ваниль показушная)
+10
0
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Дмитрий Дмитрий
Ответ Darkhan Darkhan
у кого то сегодня будет Кекс
Непросто кекс, а кекс обильно политый кремом😁✌️
+6
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Darkhan Darkhan
у кого то сегодня будет Кекс
+5
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Jeff Lebowski
Моложавый у Соболенко папа.
+3
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Williamssss
Как же он без мата-то сумел выразить свою мысль? Это же из разряда невозможного в русском мире!
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Джон Мщузавсех
Какая подозрительная лубов к физиологическому грузчику, на хоккеистов в раздевалке чтоли насмотрелся?
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-2
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(Алекс Кросс
Жёсткий Типсон этот Кольцов )
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