«Динамо» подписало контракт с Егором Морозовым на 2 года

Теги Северсталь переходы КХЛ Динамо Егор Морозов Хоккей

Егор Морозов подписал контракт с «Динамо».

Срок соглашения с форвардом рассчитан на два года.

30 апреля у хоккеиста завершится контракт с «Северсталью».

В нынешнем сезоне Морозов набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 11» в 47 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 16:15.

В плей-офф форвард провел 7 матчей и записал на свой счет 3 (2+1) балла при полезности «плюс 1». Среднее игровое время – 15:24.

«Динамо» предложило 35 млн рублей в год форварду «Северстали» Морозову

4 комментария

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Позитивный
Морозов - Хорошее приобретение. Сильный игрок. Пыленков, Пиккет, Морозов, Петухов , Ильенко крепкие бойцы. Удачи!
+4
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Олег Демидов
Удачи и побед в Московском Динамо!
+2
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Кеша
В Северстали Разин бойцов собрал. Надеюсь , что поможет Динамо.
+3
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Faroe
На сегодняшний день первое подписание в котором можно не усомниться!
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