«Динамо» подписало контракт с Егором Морозовым на 2 года

Егор Морозов подписал контракт с «Динамо».

Срок соглашения с форвардом рассчитан на два года.

30 апреля у хоккеиста завершится контракт с «Северсталью».

В нынешнем сезоне Морозов набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 11» в 47 играх Фонбет Чемпионата . Среднее игровое время – 16:15.

В плей-офф форвард провел 7 матчей и записал на свой счет 3 (2+1) балла при полезности «плюс 1». Среднее игровое время – 15:24.

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