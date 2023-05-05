«Динамо» подписало контракт с Егором Морозовым на 2 года
Егор Морозов подписал контракт с «Динамо».
Срок соглашения с форвардом рассчитан на два года.
30 апреля у хоккеиста завершится контракт с «Северсталью».
В нынешнем сезоне Морозов набрал 20 (7+13) очков при полезности «минус 11» в 47 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 16:15.
В плей-офф форвард провел 7 матчей и записал на свой счет 3 (2+1) балла при полезности «плюс 1». Среднее игровое время – 15:24.
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