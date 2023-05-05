Варламов о будущем: «Хочу остаться в «Айлендерс». У меня хорошее предчувствие насчет перспектив команды»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов заявил, что хочет остаться в команде.

Летом 35-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом.

Его зарплата по текущему контракту составляет 5 миллионов долларов за сезон.

«Я хочу остаться. Ничего не изменилось. У меня хорошее предчувствие насчет перспектив команды. Я хочу быть ее частью», – сказал .

В этом сезоне он выступал в качестве сменщика Ильи Сорокина и провел только 23 матча в регулярном чемпионате. Меньше игр у Семена было только в дебютном сезоне в лиге (2008/09).

«Айлендерс» вышли в плей-офф, где уступили «Каролине» (2-4) в первом раунде.