Варламов о будущем: «Хочу остаться в «Айлендерс». У меня хорошее предчувствие насчет перспектив команды»

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ Хоккей

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов заявил, что хочет остаться в команде.

Летом 35-летний голкипер может стать неограниченно свободным агентом. 

Его зарплата по текущему контракту составляет 5 миллионов долларов за сезон. 

«Я хочу остаться. Ничего не изменилось. У меня хорошее предчувствие насчет перспектив команды. Я хочу быть ее частью», – сказал Варламов

В этом сезоне НХЛ он выступал в качестве сменщика Ильи Сорокина и провел только 23 матча в регулярном чемпионате. Меньше игр у Семена было только в дебютном сезоне в лиге (2008/09). 

«Айлендерс» вышли в плей-офф, где уступили «Каролине» (2-4) в первом раунде. 

11 комментариев

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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
У Хорвата и Барзала со следующего сезона увеличиваются зарплаты. Это +6,5 лямов уже. Энгвалла ещё подписывать, но наверное если и увеличится платёжка, то не сильно. Плюс Скотт Мэйфилд как минимум 3 ляма подпишут думаю. Вальстрем ещё есть, но его на лям с лишним подпишут на пару лет наверное. Так что подозрения, что помимо Варламова надо будет ещё от кого то избавиться.
Можно избавиться от тебя или Суворова. Сколько центов вы занимаете в платёжке? ;)
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*MVP*
очень удивительно слышать такое от Семена, ведь денег на него совсем нет, только если он не сделает скидку. в роли бэкапа Ильи никого лучше и быть не может
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Gord Lane
Ответ *MVP*
очень удивительно слышать такое от Семена, ведь денег на него совсем нет, только если он не сделает скидку. в роли бэкапа Ильи никого лучше и быть не может
Весь вопрос в том, где и за сколько видит себя Сорокин, по окончании следующего сезона, когда он станет UFA. А вообще если честно игра Ильи в ПО, оставила очень много вопросов. А у Варли с психологией как раз все в порядке!)
+5
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Фанат Ференцвароша
Ответ *MVP*
очень удивительно слышать такое от Семена, ведь денег на него совсем нет, только если он не сделает скидку. в роли бэкапа Ильи никого лучше и быть не может
Даже если он и сделает скидку в два раза, то все равно сложно его уместить будет. Тогда от Бейли как то избавляться надо будет, травматом стал и меньше набирает очков
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Pink Floyd1276
Ответ Gord Lane
Весь вопрос в том, где и за сколько видит себя Сорокин, по окончании следующего сезона, когда он станет UFA. А вообще если честно игра Ильи в ПО, оставила очень много вопросов. А у Варли с психологией как раз все в порядке!)
Сорока UFA в следующем году? Думаю останется а айлах, ну а если передумает, будет лакомым кусочком как свободный агент (что за слово не подходящее).
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Москвич, тут даже Gord Lane отметил, что Сорокин не впечатлил в ПО последнем. Он теперь тоже русофоб? Кроме меня "русофоба" и Суворова, это отмечают и остальные болельщики Айлендерс. Может я прав был?))
Подлиз не защитан! Ты орал что вклад SoroKINGa в попадание в ПО такой же, как и у других игроков. Особенно не Серб конечно вложился ;)
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Подлиз не защитан! Ты орал что вклад SoroKINGa в попадание в ПО такой же, как и у других игроков. Особенно не Серб конечно вложился ;)
Суть в том, что я не считаю "вклад выход в ПО" в процентном соотношении или ещё чем то от каждого игрока. Естественно, Сорокин больше пользы принёс, чем условный Хольстрем. Но команда - единый организм. Это в твоём мирке русские все тащат, а канадские поленья всё портят. А на деле всё гораздо сложнее. Да и такой обороной, как у Айлов все вратари за последние 4 года чувствовали себя комфортно на раме. Хотя Сорокин помог сохранить уровень команды после Троца. Это я не отрицаю
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Подлиз не защитан! Ты орал что вклад SoroKINGa в попадание в ПО такой же, как и у других игроков. Особенно не Серб конечно вложился ;)
Все активные болельщики Айлов спортса отметили, что Сорокин в общем целом не очень хорош в ПО был. Значит болельщики Айлов - русофобы?))
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hhlg
Ответ Фанат Ференцвароша
Суть в том, что я не считаю "вклад выход в ПО" в процентном соотношении или ещё чем то от каждого игрока. Естественно, Сорокин больше пользы принёс, чем условный Хольстрем. Но команда - единый организм. Это в твоём мирке русские все тащат, а канадские поленья всё портят. А на деле всё гораздо сложнее. Да и такой обороной, как у Айлов все вратари за последние 4 года чувствовали себя комфортно на раме. Хотя Сорокин помог сохранить уровень команды после Троца. Это я не отрицаю
Ты прям какой-то необучаемый, я ж пишу про 40 GSAE. Тот же Хеллибак также затащил Виннипег в ПО. Паспортист ты мой ;)
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