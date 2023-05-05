Обладатель Кубка Стэнли и 6-й чешский снайпер в истории НХЛ Петр Клима умер в возрасте 58 лет
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» Петр Клима умер в возрасте 58 лет.
Причина смерти пока не сообщается.
Двукратный чемпион Чехословакии и призер МЧМ в составе молодежной сборной страны сбежал в Северную Америку в возрасте 20 лет.
В НХЛ он выступал за «Детройт», «Эдмонтон», «Тампу», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». Всего провел в лиге 786 матчей и набрал 573 (313+260) очка.
Он занимает 6-е место в списке лучших чешских снайперов в истории лиги.
В 95 играх плей-офф добавил еще 52 (28+24) балла. В составе «Ойлерс» Клима выиграл Кубок Стэнли в 1990 году, забросив 5 шайб в 21 игре в победном розыгрыше трофея.
Последние годы карьеры игрок провел в Чехии. После ее завершения он несколько лет работал в тренерском штабе клуба 2-го дивизиона «Кадан».
В минувшем сезоне был менеджером клуба «Билина» из 4-го чешского дивизиона.
Помню его по "Детройту" еще конца 1980-х...
Меня тогда шокировала эта информация - как так, дошёл до Олимпа, сверкающей НХЛ, и так глупо портит себе карьеру, немыслимо! Потом я повзрослел, и узнал с людьми бывает всякое и на любом уровне.
RIP