Обладатель Кубка Стэнли и 6-й чешский снайпер в истории НХЛ Петр Клима умер в возрасте 58 лет

Теги происшествия Кубок Стэнли Детройт Эдмонтон НХЛ сборная Чехословакии Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» Петр Клима умер в возрасте 58 лет.

Причина смерти пока не сообщается. 

Двукратный чемпион Чехословакии и призер МЧМ в составе молодежной сборной страны сбежал в Северную Америку в возрасте 20 лет. 

В НХЛ он выступал за «Детройт», «Эдмонтон», «Тампу», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». Всего провел в лиге 786 матчей и набрал 573 (313+260) очка.

Он занимает 6-е место в списке лучших чешских снайперов в истории лиги. 

В 95 играх плей-офф добавил еще 52 (28+24) балла. В составе «Ойлерс» Клима выиграл Кубок Стэнли в 1990 году, забросив 5 шайб в 21 игре в победном розыгрыше трофея. 

Последние годы карьеры игрок провел в Чехии. После ее завершения он несколько лет работал в тренерском штабе клуба 2-го дивизиона «Кадан».

В минувшем сезоне был менеджером клуба «Билина» из 4-го чешского дивизиона. 

5 комментариев

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Deathspell Omega
Ого.
Помню его по "Детройту" еще конца 1980-х...
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Joker97
Пишут, что он русских ненавидел жутко. Сане Селиванову пришлось даже "ставить его на место", когда вместе в "Тампе" играли... И еще пишут, что бурная молодость с алкоголем и наркотиками дали о себе знать в возрасте.((
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vaslover
Светлая память...
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the scientist
Помнится в 90е, пацаном еще, прочитал где-то, что у Петра Климы проблемы с алкоголем, он боролся с зависимостью, и пропускал сезоны из-за этого. У них еще с Бобом Пробертом (тоже покойником) совместные залёты бывали.
Меня тогда шокировала эта информация - как так, дошёл до Олимпа, сверкающей НХЛ, и так глупо портит себе карьеру, немыслимо! Потом я повзрослел, и узнал с людьми бывает всякое и на любом уровне.
RIP
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Антон Чугунов
Жуть..
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