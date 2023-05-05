Обладатель Кубка Стэнли и 6-й чешский снайпер в истории НХЛ Петр Клима умер в возрасте 58 лет

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» Петр Клима умер в возрасте 58 лет.

Причина смерти пока не сообщается.

Двукратный чемпион Чехословакии и призер МЧМ в составе молодежной сборной страны сбежал в Северную Америку в возрасте 20 лет.

В он выступал за « », « », «Тампу», «Лос-Анджелес» и «Питтсбург». Всего провел в лиге 786 матчей и набрал 573 (313+260) очка.

Он занимает 6-е место в списке лучших чешских снайперов в истории лиги.

В 95 играх плей-офф добавил еще 52 (28+24) балла. В составе «Ойлерс» Клима выиграл в 1990 году, забросив 5 шайб в 21 игре в победном розыгрыше трофея.

Последние годы карьеры игрок провел в Чехии. После ее завершения он несколько лет работал в тренерском штабе клуба 2-го дивизиона «Кадан».

В минувшем сезоне был менеджером клуба «Билина» из 4-го чешского дивизиона.