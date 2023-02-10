Форвард СКА Демидов и белорусский защитник Левшунов – в числе фаворитов драфта НХЛ-2024 (Daily Faceoff)

Форвард СКА Иван Демидов – в числе фаворитов драфта НХЛ-2024.

Портал Daily Faceoff представил топ-10 потенциальных фаворитов драфта НХЛ-2024 (без ранжира).

«Драфт-2023, безусловно, будет более ориентированным на нападение. На драфте-2024 среди фаворитов будут в том числе и защитники, что сделает его несколько более всесторонним», – говорится в материале.

В список попали форвард СКА Иван Демидов (Россия) и защитник клуба «Грин Бэй» из USHL Артем Левшунов (Беларусь).

17-летний Демидов в текущем сезоне провел 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ. В чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги набрал 51 (16+35) очко в 36 играх.

17-летний Левшунов набрал 24 (9+15) очка в 37 играх в USHL при полезности «минус 13».

Кроме того, были названы форварды Коул Эйзерман (США, USNTDP), Маклин Селебрини (Канада, «Чикаго Стил», USHL), Беркли Кэттон (Канада, «Спокан», WHL), Конста Хелениус («Финляндия», «Юкурит»), Алекс Зеттерберг (Швеция, «Эребру»), защитники Арон Кивихарью (Финляндия, ТПС), Сэм Дикинсон (Канада, «Лондон») и Генри Мьюз (Канада, «Оттава 67»).