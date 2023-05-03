Джек Хьюз, Копитар и Пойнт – претенденты на приз за честную борьбу и джентльменское поведение

Теги рейтинги Нью-Джерси Тампа-Бэй Лос-Анджелес Анже Копитар НХЛ Брэйден Пойнт Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз, Анже Копитар и Брэйден Пойнт – претенденты на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. 

Больше всех голосов набрали форварды Джек ХьюзНью-Джерси»), Анже Копитар («Лос-Анджелес») и Брэйден ПойнтТампа»). 

21-летний Хьюз впервые попал в число номинантов. Он набрал 99 (43+56) очков в 78 играх регулярного чемпионата при 6 минутах штрафа (3 малых).

35-летний Копитар выигрывал приз в сезоне-2015/16, а в тройку попал в 3-й раз. Он набрал 74 (28+46) очка в 82 играх при 4 минутах штрафа (2 малых). 

27-летний Пойнт впервые стал соискателем награды. Он набрал 95 (51+44) очков в 82 играх при 7 минутах штрафа, включая только один малый. 

Победитель голосования будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле. 

15 комментариев

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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Пойнт- один малый штраф за сезон! Силён!
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АРХАТ
Ответ йозе марино
дадут хьюзу будут новую звезду в лиги поднимать
"По большому счету "Леди Бинг" - трофей скорее утешительный, мне он не нужен", - усмехнулся Могильный.
Звёздный статус надо поднимать чем-то более солидным)
+5
0
+5
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АРХАТ
Копитару дайте, возможно последний в карьере такой очковый выхлоп
+4
-2
+2
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curdboy
возможно, лучше писать количество штрафных минут, а не количество малых штрафов)) а то Пойнт тут выглядит супер с одним малым штрафом. Однако штрафных минут у него больше всех из представленной тройки - 7))
+2
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йозе марино
Ответ АРХАТ
"По большому счету "Леди Бинг" - трофей скорее утешительный, мне он не нужен", - усмехнулся Могильный. Звёздный статус надо поднимать чем-то более солидным)
ну у хьюза прорывной сезон, надо с чего то начинать, особенно вспоминая как он первые сезоны играл.
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ɔculpa
Ответ йозе марино
ну у хьюза прорывной сезон, надо с чего то начинать, особенно вспоминая как он первые сезоны играл.
Ну не, Ром, Леди Бинг это даже для начала не покатит. Если ты говоришь о вылеплении звезды, то из тебя хоть семь Леди Бингов звезду не сделают. И потом, можно быть звездой, но при этом без индивидуальных трофеев (да и командных тоже). А лепить звезду в такой Лиге абы из кого не будут. Для этого ты должен быть особенным в своём поколении. Уже есть абсолютная уверенность, что Джек таков? В этом интрига, что уже комплимент для него, и Леди Бинг тут вообще никакой роли не сыграет.
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йозе марино
дадут хьюзу будут новую звезду в лиги поднимать
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t0ni12
Хьюз и Пойнт - явные фавориты. Дадут, я думаю, Хьюзу.
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dzenga 1
Пойнту пусть дают. Хьюз очень молод и еще много разных наград получит!
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dosatuy
Ответ АРХАТ
Копитару дайте, возможно последний в карьере такой очковый выхлоп
Соглашусь, но тут как они посмотрят или правда дадут напоследок или новым этим. Пойнт действительно уже заслужил, а молодому на перспективу.
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йозе марино
Ответ ɔculpa
Ну не, Ром, Леди Бинг это даже для начала не покатит. Если ты говоришь о вылеплении звезды, то из тебя хоть семь Леди Бингов звезду не сделают. И потом, можно быть звездой, но при этом без индивидуальных трофеев (да и командных тоже). А лепить звезду в такой Лиге абы из кого не будут. Для этого ты должен быть особенным в своём поколении. Уже есть абсолютная уверенность, что Джек таков? В этом интрига, что уже комплимент для него, и Леди Бинг тут вообще никакой роли не сыграет.
надеюсь ты понимаешь, что я фейковый ромка, а то твой негатив чувствуется из другого города 😁😁😁
+1
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ɔculpa
Ответ йозе марино
надеюсь ты понимаешь, что я фейковый ромка, а то твой негатив чувствуется из другого города 😁😁😁
Да если бы я считал, что ты не фэйковый, я бы вычислил тебя по ай-пе и грохнул бы, так что никакого негатива)
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curdboy
Пойнт со своей дракой с Ейссимонтом тут, похоже, для массовки)
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Адекватник
Копитар? Он играет еще? офигеть :) я за него еще в нхл2010 играл. Щас глянул - ему 35 всего. Ощущение, что он всегда был в ЛА...
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Амфитрион
Молодой, опытный и ветеран. Прям как специально подбирали)
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