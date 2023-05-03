Джек Хьюз, Копитар и Пойнт – претенденты на приз за честную борьбу и джентльменское поведение

Джек Хьюз, Анже Копитар и Брэйден Пойнт – претенденты на «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов.

Больше всех голосов набрали форварды (« »), Анже Копитар (« ») и (« »).

21-летний Хьюз впервые попал в число номинантов. Он набрал 99 (43+56) очков в 78 играх регулярного чемпионата при 6 минутах штрафа (3 малых).

35-летний Копитар выигрывал приз в сезоне-2015/16, а в тройку попал в 3-й раз. Он набрал 74 (28+46) очка в 82 играх при 4 минутах штрафа (2 малых).

27-летний Пойнт впервые стал соискателем награды. Он набрал 95 (51+44) очков в 82 играх при 7 минутах штрафа, включая только один малый.

Победитель голосования будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.