Третьяк о перекрестном плей-офф: «Я только за. Всегда есть место экспериментам, нужно искать что-то новое, чтобы болельщикам было интересно»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк поддержал идею проводить перекрестный плей-офф со второго раунда.

«Я только за эту идею. Всегда есть место экспериментам, нужно искать что-то новое, чтобы болельщикам было интересно смотреть хоккей.

У нас часто случается, что в четвертьфиналах и полуфиналах играют друг с другом одни и те же команды.

Я считаю, что новый формат плей-офф мог бы быть интересен зрителям, а это самое главное, ведь мы играем для них», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

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