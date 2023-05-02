«Адмирал» вернул Ибатуллина и Махановского, а также подписал защитника Соловьева, игравшего за «Сибирь»

«Адмирал» вернул защитника Руслана Ибатуллина и форварда Павла Махановского.

Оба игрока подписали однолетние контракты. Ранее они уже выступали за клуб из Владивостока.

28-летний набрал 2 (1+1) очка в 34 матчах за «Адмирал» в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 18:27.

В декабре прошлого года клуб расторг с ним контракт. Сообщалось, что игрок попал в аварию и получил серьезные повреждения. Нынешнее соглашение носит двусторонний характер.

29-летний провел минувший сезон в « » – 7 (5+2) баллов в 68 играх регулярного чемпионата. За « » он играл в сезоне-2017/18. Новый контракт с клубом – односторонний.

Также подписан односторонний контракт на один год с защитником .

28-летний обладатель Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда» провел минувший сезон в «Сибири», со статистикой можно ознакомиться здесь.