«Адмирал» вернул Ибатуллина и Махановского, а также подписал защитника Соловьева, игравшего за «Сибирь»

Теги Сибирь Амур переходы КХЛ Павел Махановский Руслан Ибатуллин Адмирал Алексей Соловьев Хоккей

«Адмирал» вернул защитника Руслана Ибатуллина и форварда Павла Махановского.

Оба игрока подписали однолетние контракты. Ранее они уже выступали за клуб из Владивостока. 

28-летний Ибатуллин набрал 2 (1+1) очка в 34 матчах за «Адмирал» в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 18:27.

В декабре прошлого года клуб расторг с ним контракт. Сообщалось, что игрок попал в аварию и получил серьезные повреждения. Нынешнее соглашение носит двусторонний характер. 

29-летний Махановский провел минувший сезон в «Амуре» – 7 (5+2) баллов в 68 играх регулярного чемпионата. За «Адмирал» он играл в сезоне-2017/18. Новый контракт с клубом – односторонний. 

Также подписан односторонний контракт на один год с защитником Алексеем Соловьевым.

28-летний обладатель Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда» провел минувший сезон в «Сибири», со статистикой можно ознакомиться здесь

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Демид Котов
Получается вернулись в родное гнездо, посмотрим, что покажут!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий