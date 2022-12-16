Артур Хайруллин: «Ибатуллин попал в аварию, он в больнице с серьезными повреждениями. И «Адмирал» тут же расторгает контракт»
Защитник Руслан Ибатуллин попал в аварию.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Вчера вы могли не заметить обычную на самом деле новость. «Адмирал» расторг контракт с защитником Русланом Ибатуллиным.
Вроде не самый известный хоккеист, но в этом сезоне играл регулярно. И тут расторжение. В чем дело-то?
Оказалось, что Ибатуллин попал в аварию на арендованной машине. Игрок в больнице с очень серьезными повреждениями (говорят про перелом отростков позвоночника), автомобиль восстановлению не подлежит.
И в клубе тут же расторгают с ним контракт. Возникают вопросы о человечности», – написал Хайруллин.
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