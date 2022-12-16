Артур Хайруллин: «Ибатуллин попал в аварию, он в больнице с серьезными повреждениями. И «Адмирал» тут же расторгает контракт»

Защитник Руслан Ибатуллин попал в аварию.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вчера вы могли не заметить обычную на самом деле новость. « » расторг контракт с защитником Русланом Ибатуллиным.

Вроде не самый известный хоккеист, но в этом сезоне играл регулярно. И тут расторжение. В чем дело-то?

Оказалось, что Ибатуллин попал в аварию на арендованной машине. Игрок в больнице с очень серьезными повреждениями (говорят про перелом отростков позвоночника), автомобиль восстановлению не подлежит.

И в клубе тут же расторгают с ним контракт. Возникают вопросы о человечности», – написал Хайруллин.