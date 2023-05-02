Шестеркин потерпел 4-е поражение в текущем плей-офф, отбив 20 из 23 бросков «Нью-Джерси»
Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23 в 7-м матче с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4).
Четвертый гол «Девилс» забили на 57-й минуте в пустые ворота.
Вратарь «Рейнджерс» потерпел 4-е поражение в серии 1-го раунда Кубка Стэнли при трех победах, процент отраженных бросков – 93,1.
Подробнее его статистика – здесь.
Рейнджеры, Колорадо, Бостон...похоже Эдмонтон чашку возьмёт.
https://inoprosport.ru/post/49101-amerikantsy-sochuvstvuiut-shesterkinu-posle-gromkogo-vyleta-reindzhers-na-meste-igoria-ia-by-potreboval-obmena