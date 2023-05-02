Шестеркин потерпел 4-е поражение в текущем плей-офф, отбив 20 из 23 бросков «Нью-Джерси»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 23 в 7-м матче с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4).

Четвертый гол «Девилс» забили на 57-й минуте в пустые ворота.

Вратарь «Рейнджерс» потерпел 4-е поражение в серии 1-го раунда Кубка Стэнли при трех победах, процент отраженных бросков – 93,1.

Подробнее его статистика – здесь.

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9 комментариев

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Стопы Зайона
Единственный кого жалко. Тащил как мог.
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TBFTT
Играю бы он за нормальную команду стал бы MVP
+4
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Владимир Дзецина
Ответ Марат Хасиятуллин
Акира Шмид в чистую выиграл дуэль вратарей у Игоря Шестёркина ☝️Два раза пригвоздил вратаря с Везиной прошлого сезона 💪💪💪Хотя до начала плей-офф многие говорили что вратарь у Рейнджеров гораздо лучше чем вратарь Дьяволов.
у шестёркина один из самых высоких процентов отраженных бросков в лиге если защита играет хреново это не значит что вратарь хреновый
+4
-2
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BomBerman
Теперь только и остаётся, что наслаждаться игрой Самсонова и Бобровского. За Боба конечно )))
+3
-2
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Дима Миронов
Ответ Марат Хасиятуллин
Акира Шмид в чистую выиграл дуэль вратарей у Игоря Шестёркина ☝️Два раза пригвоздил вратаря с Везиной прошлого сезона 💪💪💪Хотя до начала плей-офф многие говорили что вратарь у Рейнджеров гораздо лучше чем вратарь Дьяволов.
так оно есть Шестеркин лучше Ваничека и Блэквуда,никто же не знал что третий вратарь НД затащит на кураже
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Злой Евгенатор
Какое и лафренье разочаровывают. Кейн, Панарин, Тарасенко провал.
Рейнджеры, Колорадо, Бостон...похоже Эдмонтон чашку возьмёт.
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Михаил Майоров
Ответ Злой Евгенатор
Есть такая штука как качество бросков. Поменяй их местами и о Шмиде никто бы не услышал.
Именно. Игор пропустил почти на 9 шайб меньше ожидаемого
https://inoprosport.ru/post/49101-amerikantsy-sochuvstvuiut-shesterkinu-posle-gromkogo-vyleta-reindzhers-na-meste-igoria-ia-by-potreboval-obmena
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