Шестеркин потерпел 4-е поражение в текущем плей-офф, отбив 20 из 23 бросков «Нью-Джерси»

отразил 20 бросков из 23 в 7-м матче с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4).

Четвертый гол «Девилс» забили на 57-й минуте в пустые ворота.

Вратарь « » потерпел 4-е поражение в серии 1-го раунда Кубка Стэнли при трех победах, процент отраженных бросков – 93,1.

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