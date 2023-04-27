Билялетдинов о серии с ЦСКА: «В играх, которые «Ак Барс» провел неудачно, были свои причины. Вижу, что игроки делают и как делают – бывают курьезные моменты»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов КХЛ Кубок Гагарина Кристиан Хенкель Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о победе над ЦСКА.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА (3:0) в шестом матче и перевел финальную серию Кубка Гагарина в седьмую игру.

– Хорошая игра, боевая. Все понимают, для чего мы играем. Команда готовилась, ребята – молодцы, отработали хорошо.

– Вы начали игру не так активно, как предыдущую. Сложно такой темп держать два матча подряд?

– Мы начали так, как соперник играл, выполняли свое игровое задание, ребята справились.

– В составе появился Кристиан Хенкель после долгой паузы. Как он сыграл?

– Кристиан сыграл хорошо, надежно. Это нас радует.

– Вячеслав Войнов – игрок бригады большинства. Восстановится ли он к седьмому матчу?

– Войнов не смог сыграть, потому что у него травма. Он сегодня покатался утром, но почувствовал, что не очень готов. Про седьмой матч не могу вам сказать ничего. Посмотрим.

– У «Ак Барса» 34 заблокированных броска. Это было игровым заданием?

– Это обычная ситуация. Не только мы блокируем, но и соперник. ЦСКА играл активно, мы были вынуждены это делать. Ребята молодцы в этом плане.

– Насколько сложно было игрокам поддерживать дисциплину, учитывая эмоциональное давление?

– Ребята выполнили игровое задание, терпели, не все так просто было, но они сработали хорошо.

Хорошая поддержка была и от наших зрителей, ребята приехали сюда болеть за нас. Нам было приятно.

– При 1-3 в серии вы были очень спокойны, даже шутили. Что помогало вам верить в возвращение в серию?

– Это же спорт. Я вижу, что игроки делают и как они это делают, но бывают какие-то курьезные моменты.

В играх, которые мы сыграли неудачно, были свои причины такого результата. Мы их понимаем, они исправимы, поэтому сегодня была такая игра, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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3 комментария

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Tina
Удача конечно нужна всегда, но и самоотверженную игру ни кто не отменял, только полная самоотдача до самых последних минут как сегодня приносит победу
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ВОЛКОДАВ
С момента в прошлой игре, когда шайба прошла за Билялевым от штанги к штанге, везение армейцев сошло на нет. С тех пор пока больше фартит барсам
+2
-2
0
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Если честно после забитой первой шайбы,даже такой легендарный игрок как Радулов играл мягко говоря от обороны...
0
0
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