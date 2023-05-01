Воеводин стал главным тренером фарм-клуба СКА. Он выиграл Кубок Харламова с «Чайкой»
Николай Воеводин назначен на пост главного тренера «СКА-Невы».
Контракт со специалистом подписан на два года.
В прошедшем сезоне Николай Воеводин тренировал «Чайку» – молодежную команду «Торпедо».
Под его руководством нижегородская команда выиграла Кубок Харламова, обыграв «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.
По итогам сезона Воеводин был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги.
Он решил везде успеть отметиться.
Только и слышно СКА СКА СКА .