Воеводин стал главным тренером фарм-клуба СКА. Он выиграл Кубок Харламова с «Чайкой»

Теги СКА Торпедо Николай Воеводин КХЛ МХЛ СКА-Нева Чайка ВХЛ Хоккей

Николай Воеводин назначен на пост главного тренера «СКА-Невы».

Контракт со специалистом подписан на два года.

В прошедшем сезоне Николай Воеводин тренировал «Чайку» – молодежную команду «Торпедо».

Под его руководством нижегородская команда выиграла Кубок Харламова, обыграв «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.

По итогам сезона Воеводин был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги.

12 комментариев

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Рамис Зарипов
Йозе сметает все со стола 😂
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Алексей Ларин
Обидно, что человек ради денег отказался от чайки!!!
+11
-1
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Геннадий Семёнов
Продался
+8
-2
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Eugenio Ar
Да что вы все набросились? Пусть попробует. Удачи Николаю Анатольевичу!
+4
0
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mitos
Решил изменить стратегию. Будет скупать тренеров))
+3
0
+3
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Олег
Ответ mitos
Решил изменить стратегию. Будет скупать тренеров))
Не стратегию а СИСТЕМУ .....😂
+3
0
+3
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Олег
Меня поражает Йёська не стесняться не чего.
Он решил везде успеть отметиться.
Только и слышно СКА СКА СКА .
+2
0
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Разрушающий мифы
Пылесосит всех без разбора...
+1
0
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mitos
Ответ Олег
Не стратегию а СИСТЕМУ .....😂
Система возможна только при правильной стратегии!!!))
+1
0
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AK_Flash
газпром может купить практически любого, увы.
+1
-1
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KRAN
Ответ AK_Flash
газпром может купить практически любого, увы.
Практически любые готовы продаваться.
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Олег
Ответ mitos
Система возможна только при правильной стратегии!!!))
Смех смехом, я уже начинаю за Рому переживать. Здоров ли он.
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