Воеводин стал главным тренером фарм-клуба СКА. Он выиграл Кубок Харламова с «Чайкой»

Николай Воеводин назначен на пост главного тренера «СКА-Невы».

Контракт со специалистом подписан на два года.

В прошедшем сезоне Николай Воеводин тренировал «Чайку» – молодежную команду « ».

Под его руководством нижегородская команда выиграла Кубок Харламова, обыграв «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.

По итогам сезона Воеводин был признан лучшим тренером Молодежной хоккейной лиги.