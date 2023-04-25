Толчинский согласовал переход в СКА из «Авангарда» (Metaratings)

Сергей Толчинский в ближайшее время станет игроком СКА.

Как сообщает Metaratings, нападающий согласовал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

Срок соглашения 28-летнего игрока с « » истекает 30 апреля.

Нападающий выступал за омскую команду с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

В сезоне-2022/23 провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 56 (16+40) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками.