Толчинский согласовал переход в СКА из «Авангарда» (Metaratings)

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский в ближайшее время станет игроком СКА.

Как сообщает Metaratings, нападающий согласовал переход в клуб из Санкт-Петербурга.

Срок соглашения 28-летнего игрока с «Авангардом» истекает 30 апреля.

Нападающий выступал за омскую команду с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

В сезоне-2022/23 Толчинский провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 56 (16+40) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей, отметившись 7 (5+2) очками.

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43 комментария

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Дмитрий Травницкий
я кажется знаю, у кого будут "проблемы с пивом" в следующем плей-офф.
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+19
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Антон Фёдоров
Очень жаль, но удачи и спасибо за игру!
+11
-1
+10
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Ыжык
Понятно что если дают больше надо брать. Я думаю любой адекватный человек согласился бы переехать в Питер с повышением в ЗП. Игрок он хороший, удачи ему и спасибо за игру. Особенно за чемпионский ПО.
+10
-1
+9
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Angryslon
Ответ Дмитрий Травницкий
я кажется знаю, у кого будут "проблемы с пивом" в следующем плей-офф.
Люди не хотят учиться на чужих ошибках. Пусть почувствует на своей шкуре всю систему Йозе. Ну и заодно испытает возможный спад карьеры.
+11
-3
+8
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bobkof55
печалька, думал останется, да и хрен с ним!
+6
0
+6
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Александр Невский
Ответ AERN
Аве снайпера на его место бы взять. Он был хорош только в чемпионский год.
Михалис из Барыса будет в Омске
+7
-1
+6
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Иван Голинько
Ответ Александр Невский
Толчинский просил 100 ему предложили 85 он не согласен.
в итоге будет 70 в Питере
+6
0
+6
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Влад Пахомов
Спасибо за игру Серёга, удачи в новом клубе)
+5
0
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Григорий Довыденко
Как бы то ни было, а болеем мы за АВАНГАРД!
+5
0
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Владимир
Ответ Angryslon
Люди не хотят учиться на чужих ошибках. Пусть почувствует на своей шкуре всю систему Йозе. Ну и заодно испытает возможный спад карьеры.
Согласен... Ска четвёртый состав набирает!!!)
+4
0
+4
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AERN
Ответ Александр Невский
Михалис из Барыса будет в Омске
Норм
+4
0
+4
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*BG*
Прогнозируемо. И я об этом писал, хотя это и лежало на поверхности. Отсыпали деньжат побольше, и Толчок свалил. Ну а Роман Борисычу нужно состав усиливать. Ибо этот, пока его не довозит до очередного перстня.
+3
0
+3
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Sergey55
ожидаемо. посмотрим на какой контракт. Супер-мега-экстра агент Толчинского наверно выбил 120 лямов.
+2
0
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Олег
Сын АЛИГАРХА опять скупает всё лучшее.
+2
0
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Александр
Толчинский что-то вроде Якупова, скорость и без головы, горазда важнее Ткачева сохранить, ротен опять мимо кубка🙂
+5
-3
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Ap6y3
Перешёл в стан любимых коней
+3
-1
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Hola Hola
Ответ Александр
Толчинский что-то вроде Якупова, скорость и без головы, горазда важнее Ткачева сохранить, ротен опять мимо кубка🙂
Это нужно вообще хоккей не смотреть, чтобы считать, что у Толчинского "скорость без головы". Да даже если не смотреть, можно хоть в графу лучшие бомбардиры КХЛ 2022/2023 заглянуть.
+2
0
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AERN
Аве снайпера на его место бы взять. Он был хорош только в чемпионский год.
+3
-2
+1
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Владимир
Ответ Дмитрий Травницкий
я кажется знаю, у кого будут "проблемы с пивом" в следующем плей-офф.
)))) а почему бы и нет!!!)
+1
0
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srs
Ответ Snow11
Давно говорил, не нужен он Авангарду. Бегающих , да без головы, можно и за три копейки найти))
Наилька Якупов поспорит на счёт дёшево
+1
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GoodZilla
В обратном направлении Гусев что ли тогда?)))
+1
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Andrey Shevchenko
Ну и до свидание
+1
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Vanek1
Гнилой человек, к тренеру тоже так себе. Они нашли друг друга.
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Станислав К.
Спасибо, досадно,но ладно. Главное не звёзды в команде. Адмирал без звёзд вон какой бой дал АК барсу.
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artem klishin
очень жаль. неужели хочет пылить под началом Ромки Р.?
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