«Авангард» подпишет форварда минского «Динамо» Алистрова с зарплатой 45 млн рублей в год («Вброс по борту»)
«Авангард» близок к договоренности о переходе форварда Владимира Алистрова.
Оклад 22-летнего белорусского форварда в клубе составит 45 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».
В нынешнем сезоне Владимир Алистров выступал за минское «Динамо» и набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:29.
Еще 4 (3+1) балла хоккеиста добавил в 6 играх плей-офф. Среднее игровое время – 18:09.
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