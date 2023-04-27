«Авангард» подпишет форварда минского «Динамо» Алистрова с зарплатой 45 млн рублей в год («Вброс по борту»)

«Авангард» близок к договоренности о переходе форварда Владимира Алистрова.

Оклад 22-летнего белорусского форварда в клубе составит 45 миллионов рублей за сезон, об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

В нынешнем сезоне выступал за минское « » и набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:29.

Еще 4 (3+1) балла хоккеиста добавил в 6 играх плей-офф. Среднее игровое время – 18:09.