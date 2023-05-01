Георгиев отразил 25 из 27 бросков «Сиэтла» в 7-м матче серии. У него 3 победы и 4 поражения при 91,4% сэйвов
Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков «Сиэтла» в 7-м матче серии.
«Колорадо» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Сиэтлу» в седьмом матче серии первого раунда (1:2, 3-4).
Вратарь «Эвеланш» завершил выступление в текущем плей-офф НХЛ с 3 победами и 4 поражениями.
Всего он отразил 192 броска по своим воротам из 210 (91,4% сэйвов).
Лавин совсем не жаль. В конце регулярки вроде бы дали повод поверить в их возвращение,но...