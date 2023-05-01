Георгиев отразил 25 из 27 бросков «Сиэтла» в 7-м матче серии. У него 3 победы и 4 поражения при 91,4% сэйвов

Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков «Сиэтла» в 7-м матче серии.

« » выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив « » в седьмом матче серии первого раунда (1:2, 3-4).

Вратарь «Эвеланш» завершил выступление в текущем плей-офф НХЛ с 3 победами и 4 поражениями.

Всего он отразил 192 броска по своим воротам из 210 (91,4% сэйвов).