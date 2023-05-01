Бьоркстранд сделал дубль за 4 минуты в 7-м матче серии с «Колорадо». У «Сиэтла» 15 игроков с голами в этом плей-офф

Форвард «Сиэтла» Оливер Бьоркстранд сделал дубль за 4 минуты в 7-м матче серии с «Колорадо».

Голы 28-летнего датчанина позволили «Кракену» одержать победу над «Эвеланш» в 7-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3).

Бьоркстранд отличился во 2-м периоде с интервалом 3:58 (на 24-й и 28-й минутах).

Это были его первые голы в текущем плей-офф. Всего у « » в этой серии отличились 15 игроков.

Морган Гики, Джейден Шварц и забросили по 2 шайбы.

Тай Картье, Джордан Эберле, Александр Веннберг, Янни Гурде, Джастин Шульц, Джеймисон Олексяк, Дэниэл Спронг, Уилл Борген, Брэндон Танев, Эели Толванен, Винс Данн и Мэттью Бенирс – по одной.