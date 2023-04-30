Чибриков находится в Виннипеге. Форвард может сыграть за «Манитобу» в плей-офф АХЛ

Теги Спартак НХЛ АХЛ КХЛ Кубок Колдера Виннипег Никита Чибриков Хоккей

Никита Чибриков может сыграть за фарм-клуб «Виннипега» в плей-офф АХЛ.

Генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф сообщил, что российский хоккеист находится в Виннипеге.

Таким образом, нападающий присоединится к «Манитобе», которая на данный момент проводит проводит серию плей-офф Кубка Колдера против «Милуоки» (0-1 в серии).

В сезоне-2022/23 Никита Чибриков стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика».

В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 31 матч за «Спартак» и набрал 2 (1+1) очка.

Нападающий был задрафтован «Виннипегом» в 2021 году под 50-м общим номером. 

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