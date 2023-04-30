Чибриков находится в Виннипеге. Форвард может сыграть за «Манитобу» в плей-офф АХЛ
Никита Чибриков может сыграть за фарм-клуб «Виннипега» в плей-офф АХЛ.
Генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф сообщил, что российский хоккеист находится в Виннипеге.
Таким образом, нападающий присоединится к «Манитобе», которая на данный момент проводит проводит серию плей-офф Кубка Колдера против «Милуоки» (0-1 в серии).
В сезоне-2022/23 Никита Чибриков стал обладателем Кубка Петрова в составе «Химика».
В Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 31 матч за «Спартак» и набрал 2 (1+1) очка.
Нападающий был задрафтован «Виннипегом» в 2021 году под 50-м общим номером.
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