СКА интересуется Грицюком. Форвард не может договориться с «Авангардом» о контракте

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк может перейти в СКА из «Авангарда».

30 апреля у 22-летнего нападающего истекает действие контракта с «Авангардом».

О новом соглашении омский клуб и хоккеист с агентом Шуми Бабаевым договориться не могут.

«Авангард» предлагает Арсению Грицюку договор с окладом 35-40 миллионов рублей в год. Стороны игрока настаивает на зарплате в размере в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

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30 комментариев

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Roman Schmidt
Арсений,не порти карму.Тогда лучше через АХЛ пробиваться в НХЛ.Если оставаттся в КХЛ,то никак не в ска или цска
+17
-2
+15
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Ястреб
Пусть тогда уходить…
+7
-1
+6
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Александр Буркин
Потолок просто существует, Ротенберг : не , не слышал
+8
-2
+6
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Rudenzik
Ответ Angryslon
Кто ж его просто так отдаст в Ска?
У него контракт заканчивается, сейчас Рома предложит ему 100 млн зарплаты и Ава не сможет её повторить и всё
+3
0
+3
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Олег
Ответ Александр Буркин
Потолок просто существует, Ротенберг : не , не слышал
Дуракам закон не писан. Сынок олигарха может обойти все потолки, Миллер поможет.....
+6
-3
+3
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Иван Буренков
Очередной сбор кучи игроков, чтобы отлететь в плей-офф)))
+3
-1
+2
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Александр Буркин
Ответ Олег
Дуракам закон не писан. Сынок олигарха может обойти все потолки, Миллер поможет.....
Ну ну
+2
0
+2
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Vadyan_chel1994
В 6 звено. На зп 1 млн. И +90 млн вне потолка за 5 набранных очков
+1
0
+1
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Александр Буркин
Ответ Олег
Сомневаетесь?
Я разве говорил что сомневаюсь?
+1
0
+1
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Ыжык
Ответ Makarosh
Да мне кажется весь сыр-бор был как раз для этого)
Как по мне так так оно и есть). Весь этот хайп в прессе про Авангард, причем в негативном свете, дело рук бабая. А Крылову очевидно надоело выламывание рук со стороны цыганенка. И он решил отказаться от бабаевских игроков. Потому что тому-же Шарипзянову подняли контракт в два раза и на приличный срок. Посмотрим к чему это приведет.
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Makarosh
Ответ Ыжык
Цыган продолжает накидывать)
Да мне кажется весь сыр-бор был как раз для этого)
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гилберт
Ответ Олег
Дуракам закон не писан. Сынок олигарха может обойти все потолки, Миллер поможет.....
Ротенберг как Гудини, обойдет все капканы.
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Roman Schmidt
Ответ AndreyEN
штидт))) твоя карма испорчена навсегда 🤣
А при чём тут моя фамилия и карма?Или всем российским немцам становится Петровым,Ивановым,Сидоровым?¥ты₽ок
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AndreyEN
Ответ Roman Schmidt
Арсений,не порти карму.Тогда лучше через АХЛ пробиваться в НХЛ.Если оставаттся в КХЛ,то никак не в ска или цска
штидт))) твоя карма испорчена навсегда 🤣
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KozlikX
Ответ Roman Schmidt
Арсений,не порти карму.Тогда лучше через АХЛ пробиваться в НХЛ.Если оставаттся в КХЛ,то никак не в ска или цска
почему ? если и в РФ мешок отвалят
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Максим Савинов
Играет за Авангард, не устраивает з/ п хочет в СКА, принадлежит Нью Джерси... 🤣🤣🤣
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Сергей Громенко
Жалко конечно. Гриц с Толчи в Авангарде хорошо смотрелись во втором звене. Ну теперь удачи им в конюшне у армейцев.
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The next One
Почему бы не махнуть на условного Воробьева может если повезёт ещё кого нибудь отдадут в придаток.
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Ыжык
Цыган продолжает накидывать)
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Den Sh
Ромка всё никак не поймет, дело не в игроках, просто в СКА нужно главного тренера найти.
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Чёрная акула
Пылесос... никого вырастить сами не могут метут всех...
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Angryslon
Кто ж его просто так отдаст в Ска?
+2
-2
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