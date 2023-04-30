«Сибирь» предложила новый контракт Мерфи и объявила об уходе Шарова, Пьянова, Чайковски и еще 4 игроков

«Сибирь» предложила новый контракт Тревору Мерфи и объявила об уходе 7 игроков.

«Сегодня заканчиваются контракты хоккейного клуба « » с семью хоккеистами, которые становятся неограниченно свободными агентами и продолжат свои карьеры в других клубах.



Мы говорим спасибо за игру , Евгению Чесалину, , Вячеславу Литовченко, , и Алексею Соловьеву!

Желаем успехов в новых командах!

Сделали квалификационное предложение лучшему защитнику-бомбардиру и снайперу нашей команды Тревору Мерфи! Ждем его решение ✊🏻» – говорится в телеграм-канале новосибирцев.

27-летний Шаров стал лучшим снайпером команды в минувшем сезоне, всего набрав 50 (29+21) очков в 65 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

27-летний Мерфи набрал 46 (10+36) очков в 62 играх регулярного чемпионата.