«Сибирь» предложила новый контракт Мерфи и объявила об уходе Шарова, Пьянова, Чайковски и еще 4 игроков

Теги Сибирь переходы Евгений Чесалин КХЛ Александр Соловьев Вячеслав Литовченко Денис Голубев Валентин Пьянов Михал Чайковски Александр Шаров Тревор Мерфи Хоккей

«Сибирь» предложила новый контракт Тревору Мерфи и объявила об уходе 7 игроков.

«Сегодня заканчиваются контракты хоккейного клуба «Сибирь» с семью хоккеистами, которые становятся неограниченно свободными агентами и продолжат свои карьеры в других клубах.

Мы говорим спасибо за игру Александру Шарову, Евгению Чесалину, Денису Голубеву, Вячеславу Литовченко, Валентину Пьянову, Михалу Чайковски и Алексею Соловьеву!

Желаем успехов в новых командах!

Сделали квалификационное предложение лучшему защитнику-бомбардиру и снайперу нашей команды Тревору Мерфи! Ждем его решение ✊🏻» – говорится в телеграм-канале новосибирцев. 

27-летний Шаров стал лучшим снайпером команды в минувшем сезоне, всего набрав 50 (29+21) очков в 65 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. 

27-летний Мерфи набрал 46 (10+36) очков в 62 играх регулярного чемпионата. 

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