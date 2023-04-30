Генменеджер «Ак Барса» о Кубке Гагарина: «Как в фильме Moneyball – если проиграл последнюю игру, остальное неважно. Серебро не на вес золота»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал поражение от ЦСКА в Кубке Гагарина.

Казанцы уступили в серии со 3-4 и взяли серебряные медали сезона КХЛ.

«Первые 10 минут эмоций вообще не было. Обидно проигрывать, вытащив серию с 1-3 и проделав такую работу. В третьем периоде мы пытались умирать, но немного не повезло.

Значит, в следующем сезоне будем сильнее. Как было в фильме Moneyball («Человек, который изменил все»): если проиграл последнюю игру – остальное неважно. Серебро не на вес золота, серебро – это серебро.

Мы смотрим на ЦСКА, пять лет – это определенный опыт точечные усиления. У нас 21 контракт подписан, мы понимаем, куда двигаемся. Нужно время. Стараемся, чтобы также пять раз в финале играть.

Нам нужны два-три нападающих, один-два защитника. Рынок не такой богатый сейчас, хотим сохранить ребят, которые у нас есть», — сказал Марат Валиуллин.

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1 комментарий

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Новый Орлеан
Я правильно понял, что он обосрал весь труд билла? То есть мог на чиле спокойно вылететь в первом раунде раз разницы нет.
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