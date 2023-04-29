Сергей Федоров высказался о второй подряд победе ЦСКА в Кубке Гагарина.

Московская команда обыграла « » в седьмом матче финала (3:2) и одержала победу в серии со счетом 4-3.

«Секрет [победы] один – это командный вид спорта, нужна самоотдача. У нас есть ребята, которые сыграли игры без пропусков. Наша задача – настраивать ребят, объяснять.

Никакого [сравнения] с прошлым годом по эмоциям нет. В этом году мы вели 3-1, в прошлом «горели». Это разные эмоции, игра имеет другое психологическое значение.

Поздравляю ребят с заслуженной победой, молодцы», – сказал главный тренер .