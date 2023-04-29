Федоров о победе в Кубке Гагарина: «Секрет один – это командный вид спорта, нужна самоотдача. Поздравляю ребят, молодцы»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Сергей Федоров высказался о второй подряд победе ЦСКА в Кубке Гагарина.

Московская команда обыграла «Ак Барс» в седьмом матче финала (3:2) и одержала победу в серии со счетом 4-3. 

«Секрет [победы] один – это командный вид спорта, нужна самоотдача. У нас есть ребята, которые сыграли игры без пропусков. Наша задача – настраивать ребят, объяснять.

Никакого [сравнения] с прошлым годом по эмоциям нет. В этом году мы вели 3-1, в прошлом «горели». Это разные эмоции, игра имеет другое психологическое значение.

Поздравляю ребят с заслуженной победой, молодцы», – сказал главный тренер ЦСКА

3 комментария

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Кеша
Все поняли где стоит Красная машина не игрушечная ? Надеюсь , что да .
+2
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Олег
Фёдоров доказал,что на сегодняшний день,
он лучший.С победой Серёга...
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undermail@mail.ru
С победой!
0
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