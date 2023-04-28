Сушинский считает проблемой то, что Радулов – звезда КХЛ: «Макдэвид и Овечкин в юном возрасте были лидерами. У нас такого нет, чтобы 18-летний парень был лидером»
Максим Сушинский поделился мнением о качестве хоккеистов в КХЛ.
– Сейчас качество игроков КХЛ снижается или повышается?
– О повышении говорить не стоит. Качество держится на определенном уровне. А хочется, чтобы оно росло.
Сейчас все говорят о Радулове, но ему уже 36 лет, он скоро закончит. Зарипов завершил карьеру, есть еще известные ребята, которые скоро закончат. И что у нас останется?
– То, что 36-летний Радулов – главная звезда лиги, проблема для КХЛ?
– Это проблема для любой лиги.
Макдэвид и Овечкин в юном возрасте уже были лидерами команд. А у нас такого и близко сейчас нет, чтобы 18-летний парень был лидером клуба.
– Полтапов.
– Это единичный случай. Прохор действительно очень креативный и талантливый парень.
Думаю, что он ненадолго задержится в России. Это главная беда, – сказал бывший нападающий сборной России.
Если вы хотите уровень игроков в лиге поднять то надо опять убирать потолок ) Все просто сейчас Потолок 900 лям, а теперь просто по считайте Радулов времён Уфы получал 6 млн $( на нынешние это 450 млн. руб) Ковальчук в СКА 10 млн$( 750 лям руб) Морозов 2009 5 млн$( 400 лям руб) Леги Толе получали очень много, КХЛ могла приглашать более менее игрока с НХЛ толька за счёт большого чека вот и все а теперь когда разница не большая то логично что игроки в КХЛ не охотно идут)