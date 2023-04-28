Сушинский считает проблемой то, что Радулов – звезда КХЛ: «Макдэвид и Овечкин в юном возрасте были лидерами. У нас такого нет, чтобы 18-летний парень был лидером»

Теги Ак Барс Максим Сушинский Александр Овечкин Александр Радулов КХЛ Коннор Макдэвид Матч ТВ Прохор Полтапов Хоккей

Максим Сушинский поделился мнением о качестве хоккеистов в КХЛ.

– Сейчас качество игроков КХЛ снижается или повышается?

– О повышении говорить не стоит. Качество держится на определенном уровне. А хочется, чтобы оно росло.

Сейчас все говорят о Радулове, но ему уже 36 лет, он скоро закончит. Зарипов завершил карьеру, есть еще известные ребята, которые скоро закончат. И что у нас останется?

– То, что 36-летний Радулов – главная звезда лиги, проблема для КХЛ?

– Это проблема для любой лиги.

Макдэвид и Овечкин в юном возрасте уже были лидерами команд. А у нас такого и близко сейчас нет, чтобы 18-летний парень был лидером клуба.

– Полтапов.

– Это единичный случай. Прохор действительно очень креативный и талантливый парень.

Думаю, что он ненадолго задержится в России. Это главная беда, – сказал бывший нападающий сборной России.

10 комментариев

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JuVero
Полтапов со своими 10 очками, конечно, супер дарование)))) плюс 5 в плове)
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ranelgee
Морозов сам в 36 был лидером Ак Барса. О чем он говорит?
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Dimasick89
Ответ Фёдор Кузнецов
Мичков в Сочи показал что если он бы провёл весь год не в СКА то был бы звездой
он половину очков набрал с куньлунем
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Dimasick89
Ответ Фёдор Кузнецов
А ещё 1+2 со СКА и голы Динамо и Ак Барсу и ассист с Металургом
мичков молодец, уважаю его талант, но товарняк со ска не брал бы в учёт
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Фёдор Кузнецов
Мичков в Сочи показал что если он бы провёл весь год не в СКА то был бы звездой
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bars1998
Вы хоть определитесь что хотите то? Все хотели потолок вот он есть, да уровень упал но зато более менее уровень команд начал равняться)
Если вы хотите уровень игроков в лиге поднять то надо опять убирать потолок ) Все просто сейчас Потолок 900 лям, а теперь просто по считайте Радулов времён Уфы получал 6 млн $( на нынешние это 450 млн. руб) Ковальчук в СКА 10 млн$( 750 лям руб) Морозов 2009 5 млн$( 400 лям руб) Леги Толе получали очень много, КХЛ могла приглашать более менее игрока с НХЛ толька за счёт большого чека вот и все а теперь когда разница не большая то логично что игроки в КХЛ не охотно идут)
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music35930
Ну не в 18, а в 20 - 22 года они были звездами, и повезло, что их команды на тот момент были на дне. К сожалению КХЛ не умеют рекламировать слабые клубы и беречь молодых игроков в них для предоставления им практики. Пример Тарасенко и Сибирь, Ничушкин. и Трактор и конечно Кучеров - ЦСКА.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dimasick89
он половину очков набрал с куньлунем
А ещё 1+2 со СКА и голы Динамо и Ак Барсу и ассист с Металургом
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ ranelgee
Морозов сам в 36 был лидером Ак Барса. О чем он говорит?
Он не Морозов по духу.
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