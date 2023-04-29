Окулов о победе ЦСКА: «Это самое сложное чемпионство, наверное. Максимально тяжелая серия с «Ак Барсом» – благодарен за крутой финал»
Константин Окулов назвал чемпионство ЦСКА в этом сезоне самым тяжелым.
ЦСКА победил «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии и выиграл Кубок Гагарина.
«Наверное, это самое сложное наше чемпионство.
Во‑первых, сыграть почти все игры в плей‑офф, кроме одной. Во‑вторых, с «Ак Барсом» была максимально тяжелая серия, сильная, мастеровитая и опытная команда.
Даже когда мы вели в серии 3-1, не было ни малейшего ощущения, что мы уже выиграли серию. Так оно и оказалось. Я благодарен соперникам за крутой финал.
Слава Богу, что это закончилось, и мы выиграли. Спасибо болельщикам, которые за нас болели. Нужно уметь побеждать и дома, и на выезде», – сказал нападающий ЦСКА.
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