«Ак Барс» не купил шампанское перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина – в отличие от ЦСКА («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина алкоголь и спорт Хоккей

«Ак Барс» не стал закупать шампанское перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина.

Казанский клуб решил не приобретать заранее шампанское для празднования потенциального чемпионства – в отличие от ЦСКА, сообщает «Бизнес Online». 

Оно будет куплено только после финальной сирены в случае победы «Ак Барса».

Отмечается, что клуб аналогичным образом действовал в 2018 году, когда обыграл ЦСКА в финале со счетом 4-1. Тогда шампанское в раздевалке появилось только в самый последний момент.

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Менеджер АК Барса будет стоять на кассе Красного и Белого недалеко от стадиона и ждать звонка. В зависимости от результата будет принято решение, шампанского или водки
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матрёшка Ефросиьевна
думаю быстро организуют шампанское в случае подходящего повода
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doronya
Ребята мастеровит, на опыте, пригодится вне зависимости от результата
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Игнатьева
Не надо покупать. Просто отобрать у ЦСКА
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Действительно зачем покупать,вдруг ЦСКА проиграет,я думаю они передадут шампунь победителю.😁
так-то неплохая идея.
можно вообще в начале финала командам скинуться на пару ящиков - на них и играть😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Качалов
Будет победа, будет шампусика вдоволь, удачи вам парни. Восток ждёт только победу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asanov
Надо было заказать 5 ящиков, подготовить все на тележке и привезти на арену.
Выписать два счета(на каждый клуб), ну а после сирены закатывать в нужную раздевалку! Ну а счёт менеджеру победившей команды)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Кепки тоже еще не изготовляли? Наверное, их тоже быстро сделают после финальной сирены, в случае выигрыша.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Насчет шампанского уже, наверняка, договорились, чтобы привезли, в случае успеха. Если победят, то им и бесплатно его привезут, наверное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Кхе-кхе . Мне самому интересно какая примета сработает . Хотя , шампанское не киснет .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Действительно зачем покупать,вдруг ЦСКА проиграет,я думаю они передадут шампунь победителю.😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Тотров
у ЦСКА с пятой игры осталось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Разумно . Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
У ЦСКА перекупят))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ mifdamir@icloud.com
Сечин привез 6 ящиков,занес в раздевалку,сам видел.
Сам Сечин привез и занес? Во дает! Везде успевает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Степанов
Ответ mifdamir@icloud.com
Сечин привез 6 ящиков,занес в раздевалку,сам видел.
Поторопился,ну ничего:подарит Армейцам!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий