«Ак Барс» не купил шампанское перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина – в отличие от ЦСКА («Бизнес Online»)

«Ак Барс» не стал закупать шампанское перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина.

Казанский клуб решил не приобретать заранее шампанское для празднования потенциального чемпионства – в отличие от ЦСКА, сообщает «Бизнес Online».

Оно будет куплено только после финальной сирены в случае победы « ».

Отмечается, что клуб аналогичным образом действовал в 2018 году, когда обыграл в финале со счетом 4-1. Тогда шампанское в раздевалке появилось только в самый последний момент.