«Ак Барс» не купил шампанское перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина – в отличие от ЦСКА («Бизнес Online»)
«Ак Барс» не стал закупать шампанское перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина.
Казанский клуб решил не приобретать заранее шампанское для празднования потенциального чемпионства – в отличие от ЦСКА, сообщает «Бизнес Online».
Оно будет куплено только после финальной сирены в случае победы «Ак Барса».
Отмечается, что клуб аналогичным образом действовал в 2018 году, когда обыграл ЦСКА в финале со счетом 4-1. Тогда шампанское в раздевалке появилось только в самый последний момент.
можно вообще в начале финала командам скинуться на пару ящиков - на них и играть😁
Выписать два счета(на каждый клуб), ну а после сирены закатывать в нужную раздевалку! Ну а счёт менеджеру победившей команды)