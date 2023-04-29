«Авангард» продлил контракты с Угольниковым, Евгением Орловым, Бережным и еще 6 игроками из системы. Соглашения двусторонние

Теги Авангард Евгений Орлов КХЛ МХЛ Александр Угольников Омские Ястребы ВХЛ Кирилл Попов Александр Фигурин Омские Крылья Артем Мурылев Хоккей

«Авангард» продлил контракты с вратарем Станиславом Бережным и еще 8 игроками из системы.

В системе омичей остаются вратарь Станислав Бережной (контракт продлен на 2 года), защитники Александр Угольников (на год), Артем Мурылев (на 2 года) и Александр Фигурин (на 2 года), нападающие Евгений Орлов (на 2 года), Павел Леука (на 2 года) и Кирилл Попов (на год).

Также продлены контракты с нападающим Ильей Рейнгардтом и защитником Антоном Казачком (с обоими – на 2 года).

Соглашения носят двусторонний характер.

2 комментария

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Ыжык
Какой толк от Орлова и Угольникова? Ни перспективы ни мотивации. Лучше кого-то перспективного на их место.
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Seraf
Ответ Ыжык
Какой толк от Орлова и Угольникова? Ни перспективы ни мотивации. Лучше кого-то перспективного на их место.
Видимо для Крыльев их оставили
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