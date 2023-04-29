«Авангард» продлил контракты с Угольниковым, Евгением Орловым, Бережным и еще 6 игроками из системы. Соглашения двусторонние

«Авангард» продлил контракты с вратарем Станиславом Бережным и еще 8 игроками из системы.

В системе омичей остаются вратарь Станислав Бережной (контракт продлен на 2 года), защитники Александр Угольников (на год), Артем Мурылев (на 2 года) и (на 2 года), нападающие (на 2 года), Павел Леука (на 2 года) и Кирилл Попов (на год).

Также продлены контракты с нападающим Ильей Рейнгардтом и защитником Антоном Казачком (с обоими – на 2 года).

Соглашения носят двусторонний характер.