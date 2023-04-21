Кожевников об актере Козловском: «На его месте приехал бы на финал МХЛ и вручил Кубок Харламова сыну Валерия, например. С покаянием. Это будет честнее любого суда»

Александр Кожевников считает, что Данила Козловский должен вручать Кубок Харламова.

После четырех матчей « » выигрывает у «Омских Ястребов» (3-1) в решающей серии Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

– Очень хорошо, что главному трофею МХЛ присвоено имя . Харламов – это не только легендарный хоккеист, но и большой патриот нашей страны, которая в его годы называлась СССР. Да, Валерий не был сторонником громких слов, но он очень любил страну и болельщиков, в каждом матче дарил им праздник.

Фильм «Легенда номер 17», какие бы натяжки там ни были, воодушевил нас, ветеранов, ведь он вызвал огромный интерес, и Харламов вновь стал самым популярным спортсменом страны.

Тем сильнее для нашего хоккея было разочарование, когда год назад актер Козловский, сыгравший Валерия, помахал нам платочком и предпринял свой демарш. Значит, он так и не понял своей роли и своего героя, более того, предал их.

Поверьте, такие вещи очень болезненны – и для ветеранов, и для хоккея, и для страны. Тем более в исполнении людей, которые сыграли легенд нашего спорта. И которые благодаря государству сидели на бюджетах главных фильмов, зарабатывая на нашем народе свои состояния.

– Чем здесь может помочь нынешний финал МХЛ?

– Состояния имеют свойство заканчиваться, особенно за рубежом, где ты никому не нужен. Это, кстати, и про актеров, и про спортсменов, и про обычных людей. Как видим, жизнь заставила актера Козловского вернуться из Америки в Россию. Но ведет себя нагловато, на черное говорит белое, с кем-то даже судится.

Считаю, Козловский делает очередную ошибку из-за того, что ничего не понял и просто не знает страну. В России народ добрый, умеет прощать. На его месте отбросил бы все свои иски – и позвонил бы в офис .

– Поясните, Александр Викторович.

– Взял бы за свой счет билет в Нижний, приехал на решающий матч серии «Чайка» – «Ястребы» – и вручил бы , например, сыну Валерия, нижегородскому гендиру . С покаянием.

Поверьте, это будет честнее любого суда. И только в этом случае получим не дешевого актера, а настоящего гражданина страны, – считает двукратный олимпийский чемпион.