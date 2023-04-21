Кожевников об актере Козловском: «На его месте приехал бы на финал МХЛ и вручил Кубок Харламова сыну Валерия, например. С покаянием. Это будет честнее любого суда»

Теги Авангард Торпедо светская хроника Александр Харламов Валерий Харламов КХЛ МХЛ Чайка Омские Ястребы Александр Кожевников Кубок Харламова Политика Данила Козловский кино Хоккей

Александр Кожевников считает, что Данила Козловский должен вручать Кубок Харламова.

После четырех матчей «Чайка» выигрывает у «Омских Ястребов» (3-1) в решающей серии Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. 

– Очень хорошо, что главному трофею МХЛ присвоено имя Валерия Харламова. Харламов – это не только легендарный хоккеист, но и большой патриот нашей страны, которая в его годы называлась СССР. Да, Валерий не был сторонником громких слов, но он очень любил страну и болельщиков, в каждом матче дарил им праздник.

Фильм «Легенда номер 17», какие бы натяжки там ни были, воодушевил нас, ветеранов, ведь он вызвал огромный интерес, и Харламов вновь стал самым популярным спортсменом страны.

Тем сильнее для нашего хоккея было разочарование, когда год назад актер Козловский, сыгравший Валерия, помахал нам платочком и предпринял свой демарш. Значит, он так и не понял своей роли и своего героя, более того, предал их.

Поверьте, такие вещи очень болезненны – и для ветеранов, и для хоккея, и для страны. Тем более в исполнении людей, которые сыграли легенд нашего спорта. И которые благодаря государству сидели на бюджетах главных фильмов, зарабатывая на нашем народе свои состояния. 

– Чем здесь может помочь нынешний финал МХЛ?

– Состояния имеют свойство заканчиваться, особенно за рубежом, где ты никому не нужен. Это, кстати, и про актеров, и про спортсменов, и про обычных людей. Как видим, жизнь заставила актера Козловского вернуться из Америки в Россию. Но ведет себя нагловато, на черное говорит белое, с кем-то даже судится.

Считаю, Козловский делает очередную ошибку из-за того, что ничего не понял и просто не знает страну. В России народ добрый, умеет прощать. На его месте отбросил бы все свои иски – и позвонил бы в офис МХЛ.

 – Поясните, Александр Викторович.

– Взял бы за свой счет билет в Нижний, приехал на решающий матч серии «Чайка» – «Ястребы» – и вручил бы Кубок Харламова, например, сыну Валерия, нижегородскому гендиру Александру Харламову. С покаянием.

Поверьте, это будет честнее любого суда. И только в этом случае получим не дешевого актера, а настоящего гражданина страны, – считает двукратный олимпийский чемпион. 

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59 комментариев

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Белый офицер
Легенда номер 17 один из худших фильмов о спорте.
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SeRgE23
Очередной бред старой гвардии
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frol92
Со всей этой ситуацией стал очень сильно надеяться, что Бог есть и что все вот эти люди, получающие кайф от унижения других и жаждой извинений и покаяния будут отвечать не только перед земным судом. Надеюсь, высшая справедливость все таки существует 🙏
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Dr. Heisenberg
Да кого сейчас интересует ваш Харламов и прочие преданья старины глубокой? Люди сделали выбор в пользу жизни, а не смерти за бредовые фантазии и мифы прошлого. Козловский и все "помахавшие платочком стране" именно что поступили как свободные граждане страны.
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Денис Гончаров
Сейчас бы обвинять человека, в том, что он в жизни не соответствует (по мнению Кожевникова) историческому (!) персонажу, которого он сыграл в одном фильме много лет назад.
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карабашка
Надо же как насрано в голове.
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Bulat89
Ответ Белый офицер
Легенда номер 17 один из худших фильмов о спорте.
Тоже не понимаю ,чем он так хорош.
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Hudson_Hawk
Ответ Booligan
Не смотрел. И не понимаю тех, кто смотрит
А может посмотреть и составить своё мнение? Или вы привыкли поддаваться стадному инстинкту?
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Nikita1981
За что Козловский должен каяться? За то, что живёт в Петербурге и регулярно играет в петербургском театре?
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Денис Давыдов
Ответ Melnikov1968
А чем провинился Козловский? Он что подал какой-то иск на МХЛ? Расскажите кто в курсе.
посмел защищать себя в суде, подав иск на доносчика, который обвинил его в том что Козловский якобы призывал выходить на митинги, когда это была речь на съемочной площадке сериала Карамора.
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Melnikov1968
Ответ Денис Давыдов
посмел защищать себя в суде, подав иск на доносчика, который обвинил его в том что Козловский якобы призывал выходить на митинги, когда это была речь на съемочной площадке сериала Карамора.
Спасибо,не знал этого. Тогда при чем здесь МХЛ? И почему Козловский должен каяться? Сыграл роль Харламова, разве это к чему-то обязывает? Вон Каюров всю жизнь Ленина играл, и что?
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Денис Давыдов
Ответ Melnikov1968
Спасибо,не знал этого. Тогда при чем здесь МХЛ? И почему Козловский должен каяться? Сыграл роль Харламова, разве это к чему-то обязывает? Вон Каюров всю жизнь Ленина играл, и что?
Это уже бредни Кожевникова. Козловский публично же выступил против войны, а значит против страны как думают эти.
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Melnikov1968
А чем провинился Козловский? Он что подал какой-то иск на МХЛ? Расскажите кто в курсе.
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Booligan
Козловский, конечно, трешовый актёр, но чем он там провинился? Они хотели из дурацкого сценария с дурацким режиссёром фильм-конфетку?
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kaplanido
Ответ Hudson_Hawk
А может посмотреть и составить своё мнение? Или вы привыкли поддаваться стадному инстинкту?
В стаде проще
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Игорь Новиков
Ответ wolkov
вопросов нет, только козловский сейчас переобувается и говорит, что ниче плохого ввиду не имел, а в америку к сыну летал, ну как то так🤷‍♂️
А в чем переобувание-то? В том, что он летал к сыну, а пропагандисты выставили это как отъезд из страны и поливание ее помоями? Так это не проблема Козловского.
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tromb3@icloud.com
Как хорошо ,что Кожевников никогда не будет не только на месте Козловского,но и Харламова.
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Al561
Фильм Легенда № 17 снимался студией ТриТэ Никиты Михалкова.
Так что деньги государственные осваивал именно Никитушка))
Козловский, как востребованный и популярный актер естественно получил гонорар.
Имхо, фильм - го.нище с точки зрения исторической правды и жизненного реализма, и жуткий примитив с точки зрения художественного содержания, халтура, одним словом((
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Ковид 07.10.52
Христос говорит: «Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»...
А ведь все эти Третьяки, Фетисовы, Кожевниковы глубоко верующие люди, как они себя преподносят...а осуждать все и всех готовы по приказу тех, кому лижут по Шевчуку....
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wolkov
Ответ Dr. Heisenberg
Да кого сейчас интересует ваш Харламов и прочие преданья старины глубокой? Люди сделали выбор в пользу жизни, а не смерти за бредовые фантазии и мифы прошлого. Козловский и все "помахавшие платочком стране" именно что поступили как свободные граждане страны.
вопросов нет, только козловский сейчас переобувается и говорит, что ниче плохого ввиду не имел, а в америку к сыну летал, ну как то так🤷‍♂️
+6
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Melnikov1968
Ответ frol92
Комментарий удален модератором
Получается только тем что уехал в недружественную страну? Странно, что иноагентом его не признали
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tyuiop tyuiop
Ответ ks-1993
А кто у нас зиговал в том году? Я только майданутых видел с этой темой
все на путингах
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Don_Krebs
И которые благодаря государству сидели на бюджетах главных фильмов --------------------------

Беда в том, что такие вот кожевниковы никогда не задумываются, откуда у государства берутся "бюджеты". Им проще лобызать хозяйский сапог, чем подумать головой.
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tyuiop tyuiop
Ответ Белый офицер
Легенда номер 17 один из худших фильмов о спорте.
на фоне остального говна он не так плох
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Shldnkn
Реально актер в чем то виноват, кайся! Его фамилию даже Спортс не дает писать, ругательством называет)))
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