ЦСКА обошелся без ледовой раскатки перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
ЦСКА обошелся без ледовой раскатки перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
В ледовом занятии принимали участие только три вратаря московского клуба.
Полевые игроки были заняты сухой разминкой.
После ЦСКА на лед «Татнефть-Арены» в полном составе вышли игроки «Ак Барса».
Седьмой матч финальной серии начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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