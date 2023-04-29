ЦСКА обошелся без ледовой раскатки перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

В ледовом занятии принимали участие только три вратаря московского клуба.

Полевые игроки были заняты сухой разминкой.

После ЦСКА на лед «Татнефть-Арены» в полном составе вышли игроки « ».

Седьмой матч финальной серии начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.