ЦСКА обошелся без ледовой раскатки перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Татнефть-Арена Хоккей

ЦСКА обошелся без ледовой раскатки перед 7-м матчем финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

В ледовом занятии принимали участие только три вратаря московского клуба.

Полевые игроки были заняты сухой разминкой.

После ЦСКА на лед «Татнефть-Арены» в полном составе вышли игроки «Ак Барса».

Седьмой матч финальной серии начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию

1 комментарий

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крок 58
Тут уж разминайся не разминайся…) главное дух настроить правильно..!))
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