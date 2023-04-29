«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ впервые с 2020 года

Теги Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ впервые с 2020 года.

«Старс» обыграли «Миннесоту» в серии первого раунда Кубка Стэнли (4-2, 4:1 в шестом матче). 

Клуб из Техаса сыграет во втором раунде впервые с 2020 года, когда плей-офф проходил в пузыре из-за пандемии коронавируса.

В том розыгрыше «Даллас» дошел до финала, где уступил «Тампе» (2-4). 

В следующей серии соперником команды Питера Дебура будет победитель пары «Колорадо» – «Сиэтл» (3-3 после шести игр). 

9 комментариев

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Makaveli The-Don-Killuminati
Размотали Каприза, вообще не было видно всю серию, разве что в потасовках) сегодня даже нос разбили
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Bartez1986
рад за Дадонова, разочарован Кириллом
+9
-1
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Хей-Хо, а ну пошли!
Аж с самого 2020! Целая вечность прошла.
+7
0
+7
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Александр
Кирилл ау
+1
0
+1
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sportnsk
Ответ Makaveli The-Don-Killuminati
Размотали Каприза, вообще не было видно всю серию, разве что в потасовках) сегодня даже нос разбили
Так здорово сезон до травмы проводил и после нее все под откос. Как не старался, не выкладывался и не лез в стычки - плей офф, к сожалению, провалил.
А Дадонов идет дальше, будем переживать за него.
0
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Lanzar
Ответ sportnsk
Так здорово сезон до травмы проводил и после нее все под откос. Как не старался, не выкладывался и не лез в стычки - плей офф, к сожалению, провалил. А Дадонов идет дальше, будем переживать за него.
Минесота и без Капризова нормально играла, так что тут вся команда потухла в плей офф.
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