«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ впервые с 2020 года.

«Старс» обыграли «Миннесоту» в серии первого раунда Кубка Стэнли (4-2, 4:1 в шестом матче).

Клуб из Техаса сыграет во втором раунде впервые с 2020 года, когда плей-офф проходил в пузыре из-за пандемии коронавируса.

В том розыгрыше « » дошел до финала, где уступил «Тампе» (2-4).

В следующей серии соперником команды будет победитель пары «Колорадо» – «Сиэтл» (3-3 после шести игр).