«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ впервые с 2020 года
«Даллас» вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ впервые с 2020 года.
«Старс» обыграли «Миннесоту» в серии первого раунда Кубка Стэнли (4-2, 4:1 в шестом матче).
Клуб из Техаса сыграет во втором раунде впервые с 2020 года, когда плей-офф проходил в пузыре из-за пандемии коронавируса.
В том розыгрыше «Даллас» дошел до финала, где уступил «Тампе» (2-4).
В следующей серии соперником команды Питера Дебура будет победитель пары «Колорадо» – «Сиэтл» (3-3 после шести игр).
А Дадонов идет дальше, будем переживать за него.