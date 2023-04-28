Сушинский убрал бы лимит: «Наши игроки должны расти и вытеснять легионеров по спортивному принципу. Перегреваем зарплатами ребят»

Теги Максим Сушинский КХЛ лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

Максим Сушинский считает неправильным решение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Для меня это неправильное решение.

Считаю, что КХЛ должна расти не за счет сокращения иностранцев, а за счет роста наших игроков, которые будут вытеснять легионеров по спортивному принципу, а не искусственно.

А сейчас получается, что мы перегреваем зарплатами ребят, которые показывают более-менее хороший хоккей.

– Вы бы оставили пять иностранцев в заявке?

– Я бы вообще лимит на иностранцев убрал. Вот тогда было бы интереснее.

– Но это может привести к тому, что российские игроки перестанут получать практику в наших клубах.

– Это приведет к тому, что наши игроки получат стимул расти дальше.

– А легионеры к нам поедут в нынешних условиях?

– Европейцы, которые выступают за свои сборные, вряд ли, им не разрешат. Средние сюда не прорвутся.

Поэтому определяющим будут качественные характеристики самого игрока. Тех, кто хуже наших, никто приглашать не будет, – сказал бывший президент «Авангарда».

6 комментариев

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Алексей Тарлыков
Я с ним согласен. Кому надо тот и так пробьется. Зато будут учиться, расти и конкурировать с иностранцами, а не с таким же Ванькой соседом. В Швейцарии под 10 легов в команде и сборная только лучше становится. Ну или АПЛ. Разве сборная Англии слабая?
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Ми Ша
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dosatuy
Макс у нас такое не пройдёт. У нас смотрят и ставят средних заморышей вместо наших парней.
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Михаил Качалов
Полностью согласен, это всё Роман с Владиком мутят
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гилберт
Ответ Алексей Тарлыков
Я с ним согласен. Кому надо тот и так пробьется. Зато будут учиться, расти и конкурировать с иностранцами, а не с таким же Ванькой соседом. В Швейцарии под 10 легов в команде и сборная только лучше становится. Ну или АПЛ. Разве сборная Англии слабая?
Деньги на хоккей дает государство. Платить хотят своим игрокам, многие из них в благодарность потом кнопки в думе нажимать будут. Короче если взять и отменить лимит, то легионеров не будет вообще.
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цэсемьэр
Ответ dosatuy
Макс у нас такое не пройдёт. У нас смотрят и ставят средних заморышей вместо наших парней.
Макс играл когда в лиге были топовые легионеры и был на ведущих ролях👍🏽
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