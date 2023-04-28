Сушинский убрал бы лимит: «Наши игроки должны расти и вытеснять легионеров по спортивному принципу. Перегреваем зарплатами ребят»
Максим Сушинский считает неправильным решение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.
Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.
– Для меня это неправильное решение.
Считаю, что КХЛ должна расти не за счет сокращения иностранцев, а за счет роста наших игроков, которые будут вытеснять легионеров по спортивному принципу, а не искусственно.
А сейчас получается, что мы перегреваем зарплатами ребят, которые показывают более-менее хороший хоккей.
– Вы бы оставили пять иностранцев в заявке?
– Я бы вообще лимит на иностранцев убрал. Вот тогда было бы интереснее.
– Но это может привести к тому, что российские игроки перестанут получать практику в наших клубах.
– Это приведет к тому, что наши игроки получат стимул расти дальше.
– А легионеры к нам поедут в нынешних условиях?
– Европейцы, которые выступают за свои сборные, вряд ли, им не разрешат. Средние сюда не прорвутся.
Поэтому определяющим будут качественные характеристики самого игрока. Тех, кто хуже наших, никто приглашать не будет, – сказал бывший президент «Авангарда».
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